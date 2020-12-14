14 грудня відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Боротьбу за трофей у плей-офф продовжують 32 команди.
Україну на цьому етапі представляють "Шахтар" і "Динамо".
Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
"Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенхем" (Англія)
"Динамо" Київ (Україна) - "Брюгге" (Бельгія)
"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
"Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія)
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Мілан" (Італія)
"Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
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"Славія" (Чехія) - "Лестер" (Англія)
"Зальцбург" (Австрія) - "Вільярреал" (Іспанія)
"Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія)
"Краснодар" (Росія) - "Динамо" Загреб (Хорватія)
"Янг Бойз "(Швейцарія) - "Байєр" (Німеччина)
"Мольде" (Норвегія) - "Хоффенхайм" (Німеччина)
"Гранада" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)
"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) - "Шахтар" (Україна)
"Лілль" (Франція) - "Аякс" (Нідерланди)
"Олімпіакос" (Греція) - ПСВ (Нідерланди)
Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати
- "Шахтар" був при жеребкуванні в числі сіяних команд, а "Динамо" - ні.
- В 1/16 фіналу не могли зустрітися команди з однієї групи Ліги Європи, а також представники однієї національної асоціації. Також УЄФА розводить представників України та Росії.
Матчі 1/16 фіналу будуть зіграні 18 і 25 лютого. Перші поєдинки пройдуть на полях команд, зазначених першими.
Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.
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