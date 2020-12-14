Ліга Європи: підсумки жеребкування 1/16 фіналу

"Арсенал" зіграє з "Бенфікою", "МЮ" - з іспанцями, а "Шахтар" і "Динамо" отримали непоганий жереб.

14 грудня відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Боротьбу за трофей у плей-офф продовжують 32 команди. Україну на цьому етапі представляють "Шахтар" і "Динамо". Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи "Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенхем" (Англія) "Динамо" Київ (Україна) - "Брюгге" (Бельгія) "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) "Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) "Црвена Звезда" (Сербія) - "Мілан" (Італія) "Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) Читайте такожЛіга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу "Славія" (Чехія) - "Лестер" (Англія) "Зальцбург" (Австрія) - "Вільярреал" (Іспанія) "Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія) "Краснодар" (Росія) - "Динамо" Загреб (Хорватія) "Янг Бойз "(Швейцарія) - "Байєр" (Німеччина) "Мольде" (Норвегія) - "Хоффенхайм" (Німеччина) "Гранада" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) - "Шахтар" (Україна) "Лілль" (Франція) - "Аякс" (Нідерланди) "Олімпіакос" (Греція) - ПСВ (Нідерланди) Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати "Шахтар" був при жеребкуванні в числі сіяних команд, а "Динамо" - ні.

В 1/16 фіналу не могли зустрітися команди з однієї групи Ліги Європи, а також представники однієї національної асоціації. Також УЄФА розводить представників України та Росії.

Матчі 1/16 фіналу будуть зіграні 18 і 25 лютого. Перші поєдинки пройдуть на полях команд, зазначених першими.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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