Володар титулу "Найсильніша людина світу-2017", стронгмен з Великобританії Едді Холл на прізвисько "Звірюка" придумав як зробити своє тренування різноманітним і цікавим.
Під час роботи у спортзалі 32-річний богатир використав чотирьох дівчат в якості млинців для штанги. В такому форматі він здійснив цілих три підйоми вгору-вниз.
Відео тренування Холла доступний в Instagram.
"Звірюка" раніше демонстрував, як може зрушити з місця машини чи навіть літаки. Наразі богатир пішов на зміни в кар'єрі і готується до боксерського поєдинку. Він буде битися з Хафтором Бйорнссоном у вересні 2021 року.
Нагадаємо, що статусом найсильнішої людини планети володіє український атлет Олексій Новіков.
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