Українець Олексій Новіков, який завоював титул найсильнішої людини планети, повернувся до Києва з США, де проходили змагання.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
В аеропорту Новікова зустрічала сім'я і група підтримки, в тому числі - найсильніша людина планети 2004 року Василь Вірастюк.
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Відзначається, що свою перемогу Новіков присвятив дідусеві, який помер в день прильоту спортсмена в США.
"Це топ-мрія в цьому спорті. Я домігся цього. І вірив, і не вірив, і сумнівався", - сказав Новіков.
Він також прокоментував те, що фотографувався на змаганнях з російським спортсменом. За словами Новікова, це його товариш, який йому допомагав:
"Я себе вважаю патріотом. Я не їжджу в Росію або на окуповані території. Так, я можу дружити з різними спортсменами - будь-то з Америки чи Росії".
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