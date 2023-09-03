У рейтинг потрапили моделі від Google, Samsung, Apple і Xiaomi.

Якщо ви в пошуках смартфона з упором на камеру, фахівці порталу XDA Developers зібрали найбільш популярні та топові камерофони 2023 року.

В рейтинг потрапили моделі від Google, Samsung, Apple і Xiaomi. Як зазначається, вони не тільки топові апарати з точки зору фото і відео, але у них всередині стоїть потужна "начинка" і всі необхідні в 2023 році функції.

Samsung Galaxy S23 Ultra – найкращий вибір для більшості. Він оснащений основною камерою на 200 МП і не одним, а відразу двома зум-об'єктивами (3Х і 10Х), а також надширококутним об'єктивом, який одночасно служить як макро. А "фронталка" 12-Мп видає якісні зображення в більшості випадків.

– найкращий вибір для більшості. Він оснащений основною камерою на 200 МП і не одним, а відразу двома зум-об'єктивами (3Х і 10Х), а також надширококутним об'єктивом, який одночасно служить як макро. А "фронталка" 12-Мп видає якісні зображення в більшості випадків. Xiaomi 13 Pro – цей девайс виділяється трьома сенсорами по 50 мегапікселів кожен, які китайська компанія створила спільно з Leica. Ще він "забитий" унікальними режимами від Leica, яких більше немає ні в одному флагмані на ринку. Відео дня

Pixel 7 Pro – хоч він не має потужних об'єктивів, як у конкурентів, програмне забезпечення Google для обчислювальної фотографії не має собі рівних. Це ідеальний смартфон типу "наведи і знімай".

– хоч він не має потужних об'єктивів, як у конкурентів, програмне забезпечення Google для обчислювальної фотографії не має собі рівних. Це ідеальний смартфон типу "наведи і знімай". iPhone 14 Pro / 14 Pro Max – найкращий камерофон для фанатів Apple. Потрійна камера з головним сенсором на 48 мегапікселей робить приголомшливі знімки, особливо здорово картинка розкривається в режимі Pro RAW. А що стосується відеознімання, флагману Apple немає рівних на ринку.

Pixel 7a – найкращий камерофон"за свої гроші". Тут вирішує ідеальне поєднання крутої оптики і алгоритмів обчислювальної фотографії. Фактично цей бюджетний "піксель" здатний на те ж, що і Pixel 7 Pro, але коштує набагато дешевше.

Говорячи про "пікселі", у жовтні Google випустить нові Pixel 8 і 8 Pro. Новинки помітно подорожчають, зате запропонують найкращі камери на ринку.

Також ми писали про новий Android-смартфон, який буде отримувати оновлення 8 років і легко ремонтується. Коштує він помітно дорожче конкурентних моделей, але після покупки можна не переживати про оновлення смартфона мінімум до 2031 року.

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