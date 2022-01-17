Схема побудована на тому, що працівники пошти нехтують правилами та не перевіряють документи.

В Україні з'явилася нова шахрайська схема через OLX-доставку та "Укрпошту".

Про це пише видання "Інформатор".

Жертвою цієї схеми став українець, який замовив новий iPhone у реалізатора через дошку оголошень. Своє відправлення чоловік сплатив одразу, а згодом на "Укрпошту" надійшла посилка, але її вміст обурив клієнта. Усередині коробки лежали Snickers, сік та інші солодощі.

Як зазначає видання, шахраї нерідко користуються подібною схемою обману. Злочинці знаходять на дошках оголошень покупців побутової техніки та мобільних телефонів, відправляють товар через OLX-доставку. Згодом посилка приходить на "Укрпошту".

Афера побудована на тому, що співробітники відділень пошти не завжди просять в одержувачів документи.

Читайте такожКлієнт "Привату" звинуватив банк у змові з шахраями через підозрілу "схему""На пошту заздалегідь приходить людина і називаючись ім'ям жертви, забирає посилку. Водночас ті, хто називається фейковим ім'ям, здебільшого і не підозрюють, що стають частиною злочину. Тому що їх знаходять у Telegram-каналах і за символічну суму просять забрати посилку", — пише видання.

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