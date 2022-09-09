Мінцифра ще працює над цифровізацією усиновлення.

Українці тепер можуть зареєструватися кандидатом на усиновлення дитину онлайн на порталі "Дія". Послуга буде безкоштовною.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики Україна.

"Цифровізація соціальної сфери триває і все більше послуг переходить в онлайн для зручності кожного проживаючого в Україні. Тепер можна подати заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі не тільки оффлайн, а й онлайн на порталі "Дія". Онлайн-послуга "усиновлення: реєстрація кандидатом" на порталі надає можливість у будь - який час доби подати заяву та зручно завантажити всі необхідні документи", - йдеться у повідомленні.

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При цьому у відомстві зазначили, що ще працюють над цифровізацією усиновлення.

"Перший етап - заявку на консультацію з усиновлення в "Дії" – ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок: запускаємо на порталі "Дія" подачу заявок для кандидатів в усиновлювачі. Раніше ця послуга була доступна тільки оффлайн. Українці, які бажають усиновити дитину, повинні були збирати багато паперових документів і стояти в чергах. У "Дії" цю послугу можна буде отримати просто і зручно, без зайвої бюрократії", – пояснили в Міінцифрі.

Як подати заявку на статус кандидата в усиновлювачі:

авторизуватися на порталі "Дія";

обрати послугу "усиновлення: реєстрація кандидатом";

заповнити базові дані про шлюб і чоловіка/ дружину, фактичну адресу проживання і про дітей, яких хотіли б усиновити: стать, вік і т. д;

дочекатися отримання даних з реєстрів (до 15 хвилин);

завантажити потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними;

підписати заяву електронним підписом;

надішліть заяву в обробку.

"Послуга безкоштовна. Подача заявки займає не більше 30 хвилин. Після обробки заявки служба у справах дітей перевірить житлові умови заявника і, якщо все відповідає вимогам усиновлювача, направить на навчання і подальшу реєстрацію кандидата в усиновлювачі", - наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, українцям, які звертаються до органів державної реєстрації актів цивільного стану, доступна нова функція. Тепер можна розшерити внутрішній і закордонний цифрові паспорти в додатку "Дія".

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