Українцям, які звертаються до органів державної реєстрації актів цивільного стану, доступна нова функція. Тепер можна розшерити внутрішній і закордонний цифрові паспорти в додатку "Дія".
Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.
"Тепер українці в органах державної реєстрації актів цивільного стану при замовленні та отриманні адмінпослуг можуть показати електронний паспорт в додатку "Дія" і поділитися цифровою копією документа", - йдеться в повідомленні.
Як поділиться копією е-паспорта:
- відкрити паспорт в додатку "Дія";
- натиснути на нього та обрати штрихкод;
- працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, розташований під ним;
- підтвердити запит на передачу даних в додатку "Дія".
"Цифрова копія паспорта з е-підписом "Дія" передається в сервіс органів державної реєстрації актів цивільного стану. Завдяки шерінгу виконуються відразу дві функції - підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить час обслуговування і допоможе уникнути помилок при внесенні персональних даних. Щоб скористатися послугою шерінга, необхідно оновити дію до останньої версії", - підсумували в Міністерстві.
Як раніше повідомляв УНІАН, відсьогодні Міністерство цифрової трансформації відкриває українцям доступ до ряду нових сервісів в "Дії".