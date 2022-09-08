Ця функція допоможе уникнути помилок при внесенні персональних даних

Українцям, які звертаються до органів державної реєстрації актів цивільного стану, доступна нова функція. Тепер можна розшерити внутрішній і закордонний цифрові паспорти в додатку "Дія".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

"Тепер українці в органах державної реєстрації актів цивільного стану при замовленні та отриманні адмінпослуг можуть показати електронний паспорт в додатку "Дія" і поділитися цифровою копією документа", - йдеться в повідомленні.

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Як поділиться копією е-паспорта:

відкрити паспорт в додатку "Дія";

натиснути на нього та обрати штрихкод;

працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних в додатку "Дія".

"Цифрова копія паспорта з е-підписом "Дія" передається в сервіс органів державної реєстрації актів цивільного стану. Завдяки шерінгу виконуються відразу дві функції - підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить час обслуговування і допоможе уникнути помилок при внесенні персональних даних. Щоб скористатися послугою шерінга, необхідно оновити дію до останньої версії", - підсумували в Міністерстві.

Як раніше повідомляв УНІАН, відсьогодні Міністерство цифрової трансформації відкриває українцям доступ до ряду нових сервісів в "Дії".

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