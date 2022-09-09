Також вони змушують жінок вивідувати інформацію про українських військових, погрожуючи забрати дітей.

Російські окупанти вивезли силоміць понад 100 дітей, батьки яких позбавлені батьківських чи опікунських прав, з Луганської області в Російську Федерацію.

Про це під час ефіру інформаційного телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Є в нас факти, що рашисти більше 100 дітей, батьки яких позбавлені батьківських чи опікунських прав, вивезли в Росію. Також були факти в Рубіжному, коли забирали дітей в жінок, а жінок відправляли на блокпости Збройних сил України, щоб вони з'ясовували кількість українських військових, скільки і яка техніка, і погрожували, що якщо не буде інформації, то дітей заберуть або навіть повбивають", - розповів Гайдай.

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Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Росія викрадає українських дітей на окупованих територіях і віддає на усиновлення у російські родини.

У Краснодарському краї повідомляли, що понад 1000 дітей з Маріуполя вивезли до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю, де їх усиновили росіяни. Повідомлялося, що понад 300 українських дітей ще чекають на "знайомство зі своїми новими родинами".

У Міністерстві закордонних справ України заявляли, що окупанти погрожують батькам на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя відправити їх дітей в інтернати.

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