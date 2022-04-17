Якщо вам стали приходить такі повідомлення – не лякайтеся.

Сьогодні вранці жителям різних регіонів України стали приходити лячні оповіщення про надзвичайну ситуацію.

У ДСНС України заспокоюють – зараз проходить тестування системи екстреного оповіщення населення, про яку згадувалося раніше.

Її особливість полягає в тому, що повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.

Наголошується, що це робиться задля оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій і послідовності дій в цих ситуаціях.

Найбільше таких оповіщень, судячи з реакції в соцмережах, отримали абоненти lifecell і Kyivstar. Наразі виглядає злегка недопрацьовано, але незабаром обіцяють привести до ладу.

Раніше УНІАН вже писав, що в Україні запрацював додаток "ТиХто" (ТyHto) для миттєвої перевірки підозрілих осіб. Сервіс буде особливо корисний для СБУ, Нацгвардії та бійців ТрО.

Водночас українські рятувальники запустили інтерактивну карту з замінованими і небезпечними ділянками. Можна щодня відстежувати детальну динаміку робіт з розмінування в розрізі регіонів.

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