Повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.

Державна служба надзвичайних ситуацій спільно з мобільними операторами запроваджує систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.

Як пояснили у відомстві, це робиться задля оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях.

Зазначається, що абонентам "Київстару" найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.

Раніше УНІАН зібрав список сервісів, які в умовах війни скасували плату для громадян України. На деяких з них українці можуть безкоштовно читати книги, отримати медичну консультацію та вчити іноземні мови.

Також ми ділилися добіркою корисних, і, що не менш важливо, перевірених Telegram-чатботів, які повинні бути у кожного українця. Ці чати корисні і для цивільних, і для наших захисників і взагалі для боротьби в протистоянні з російськими загарбниками.

Вас також можуть зацікавити новини: