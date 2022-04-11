Сервіс буде особливо корисний для СБУ, Нацгвардії та бійців ТрО

В Україні запрацював застосунок "ТиХто" (ТyHto) для миттєвої перевірки підозрілих осіб. Сервіс за підтримки кіберфахівців СБУ розробили команди YouControl та Artellence.

Його основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях. Втім, ознайомитися із можливостями може кожен.

Завдяки йому можна перевірити:

чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим;

чи перебуває людина в державному розшуку;

чи накладені на нього санкції РНБО і чи присутня ця особа в реєстрі терористів;

чи є особа включена в список військових терористів і ДРГ або бази "Миротворець";

чи знаходиться авто особи в розшуку.

Зазначається, що застосунок не містить, не зберігає і не передає персональні дані осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.

Завантажити "ТиХто" можна за посиланнями: Google Play & App Store.

Раніше УНІАН зібрав список сервісів, які в умовах війни скасували плату для громадян України. На деяких з них українці можуть безкоштовно читати книги, отримати медичну консультацію та вчити іноземні мови.

Також ми ділилися добіркою корисних, і, що не менш важливо, перевірених Telegram-чатботів, які повинні бути у кожного українця. Ці чати корисні і для цивільних, і для наших захисників і взагалі для боротьби в протистоянні з окупантами.

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