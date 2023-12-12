Компанія обіцяє компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.

Стали відомі подробиці хакерської атаки на мережу мобільного оператора "Київстар".

Як повідомив УНІАН представник мобільного оператора, сьогодні, 12 грудня, мережа зв’язку "Київстару" зазнала хакерської атаки.

"Мережа стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет", – наголосив представник.

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Він зазначив, що для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі компанії, оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.

Як запевняють у компанії, станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. Наразі фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів.

"Київстар" обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", – заявили у компанії.

Збій у "Київстар"

Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі українського оператора Kyivstar стався потужний збій – не працює сайт оператора, абоненти компанії масово повідомляють про відсутність зв’язку та інтернету. Стало відомо, що причина – технічні проблеми. Згодом з’явилась інформація, що причиною масового технічного збою стала хакерська атака на ядро мережі.

У Мінцифри пояснили, чому не працює нацроумінг. Причина – "Київстар" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

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