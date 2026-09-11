Розкрито офіційну ємність акумуляторів iPhone 18 Pro та 18 Pro Max

Apple заявляє про найбільше збільшення автономності між поколіннями в історії iPhone.

На презентації 9 вересня Apple заявила, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max отримали найбільше збільшення автономності між поколіннями в історії iPhone. Після заходу в мережі з'явилися точні дані про ємність акумуляторів нових флагманів.

Apple зазвичай приховує точну ємність акумуляторів iPhone, але згідно із законодавством Євросоюзу вона зобов'язана вказувати її для пристроїв, що продаються в країнах ЄС. Тому ємність відома для версії з фізичним слотом під SIM-карту – саме такі iPhone продаються в Європі.

iPhone 18 Pro: 4056 мАг

iPhone 18 Pro Max: 5391 мАг

У порівнянні з попереднім поколінням ємність акумулятора iPhone 18 Pro зросла лише на 1,7%: у iPhone 17 Pro вона становила 3988 мАг. А ось у iPhone 18 Pro Max приріст помітно більший – 11,7%. Для порівняння, iPhone 17 Pro Max був оснащений АКБ на 4823 мАг.

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При цьому версії iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max лише з eSIM мають отримати акумулятори ще більшої ємності завдяки звільненому простору всередині корпусу.

За даними Apple, iPhone 18 Pro працює від одного заряду стільки ж, скільки 17 Pro Max, а iPhone 18 Pro Max може відтворювати відео до 45 годин. Також прискорили зарядку: до 50% всього за 15 хвилин із сумісним кабелем та блоком живлення.

Збільшений акумулятор – не єдина зміна. iPhone 18 Pro та Pro Max отримали новий чіп A20 Pro, вдосконалену систему охолодження та основну камеру на 48 Мп із змінною діафрагмою. Ціни також зросли: iPhone 18 Pro коштуватиме від 1199 доларів, а Pro Max – від 1299 доларів.

Головною подією презентації став перший складаний iPhone з двома екранами, подвійною камерою та отвором для фронтальної камери. Кажуть, над ними працювали понад 10 років.

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