Пошуковий гігант оголосив про нове досягнення в галузі штучного інтелекту.

Перш ніж штучний інтелект захопить світ, здається, він спершу переможе нас у настільному тенісі: компанія Google презентувала робота, який здатен грати в настільний теніс на рівні любителя. Втім, із професіоналами система ще не може зрівнятися.

Так чи інакше досі нічого подібного не було, зазначає портал TechRadar. Команда DeepMind Robotics компанії Google першою в історії зуміла навчити робота грати в теніс на людському рівні. І це важливе досягнення для всієї галузі.

Робот-тенісит зумів узяти гору над усіма гравцями початкового рівня, а також переміг 55% аматорів з навичками на рівні середнього любителя. А ось професійні спортсмени виявилися йому "не по зубах", принаймні поки. Всього ж було зіграно 29 матчів. У 45% перемога дісталася роботу.

Робот був навчений, фокусуючись на кожному конкретному типі удару окремо – від обертання бекхенда до подачі форхенда. Далі це навчання було інтегровано з високорівневим алгоритмом, який вибирає відповідний удар у кожній конкретній ситуації.

Найбільші труднощі в робота виникали з виконанням швидших ударів, тому що це скорочувало час, який ШІ мав на ухвалення рішень. Дослідники вже працюють над поліпшенням системи, прагнучи зробити гру робота більш непередбачуваною. Крім того, робот має вбудовану здатність навчатися на стратегіях противника, аналізуючи його сильні та слабкі сторони.

Раніше повідомлялося, що 2025 року очікується вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, він замінить більшу частину рутинної людської роботи. Але Маск запевняє, що робот не має наміру відбирати робочі місця у самих людей.

А до кінця 2024 року OpenAI має представити ChatGPT-5, яка обіцяє зробити революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

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