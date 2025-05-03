Судячи з чуток, компанія Apple хоче помітно прокачати iPhone 17 Pro порівняно з iPhone 16 Pro.

Портал MacRumors з посиланням на інсайдерські дані розкрив характеристики камер сімейства iPhone 17. До того ж джерело продемонструвало якісні рендери майбутніх смартфонів.

Головне нововведення – абсолютно нова фронтальна камера на 24 Мп у всіх чотирьох моделях. Це вдвічі більше, ніж у 16-го покоління. Хоча в Apple люблять повторювати, що якість камери не завжди залежить від кількості мегапікселів, такий суттєвий апгрейд все ж має поліпшити селфі.

Своєю чергою, моделі iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max отримають три 48-мегапіксельні камери – вперше в історії Apple. Це розширить можливості кадрування без втрати якості і відкриє шлях до зйомки з роздільною здатністю 8K (порівняно з 4K в iPhone 16 Pro) і підтримкою подвійного запису відео, що буде особливо корисним для блогерів і активних користувачів соцмереж.

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Ще ходять чутки, що Apple вперше впровадить механічну діафрагму в Pro-моделі, що дасть змогу користувачеві вручну регулювати освітленість кадру і глибину різкості.

Крім цього, задні камери iPhone 17 Pro та iPhone 17 Air (прийде на зміну Plus-версії) отримають новий горизонтальний дизайн замість звичного квадратного блоку – тепер модулі будуть розташовані у вигляді смуги, схожої на Google Pixel.

А ось стандартний iPhone 17, якщо повідомлення вірні, майже ніяк не зміниться: ті ж дві камери, знайоме вертикальне розташування і без нової горизонтальної панелі. Проте, оновлену селфі-камеру на 24 Мп він теж отримає.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні, а вже в червні Apple представить наступну версію iOS. За інформацією Bloomberg, iOS 19 стане "наймасштабнішим оновленням за десятиліття". Обіцяють новий інтерфейс, натхненний visionOS.

З початку 2025 року Apple представила вже чимало новинок: бюджетний телефон iPhone 16e, MacBook Air M4 і парочку iPad. Найближчим часом може вийти AirTag 2 і центр управління розумним будинком на кшталт Amazon Echo Hub.

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