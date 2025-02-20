Який iPhone вибрати у 2025 році: Apple підтвердила актуальну лінійку смартфонів

В асортименті Apple не залишилося моделей з Lightning і екраном менше 6 дюймів.

Учора ввечері Apple представила новий недорогий смартфон – iPhone 16e. У продажу він з'явиться 28 лютого, але попередні замовлення стартують уже завтра.

Дотримуючись практики попередніх років, одразу після презентації нового продукту Apple припинила офіційні продажі низки старих моделей. Список "жертв" охоплює iPhone 14 і SE (3-го покоління).

Таким чином, актуальна лінійка смартфонів iPhone тепер виглядає так. Ці моделі можна розглядати до покупки, якщо зараз ви ходите із зовсім застарілим апаратом.

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Як видно, в актуальній лінійці "яблучних" смартфонів більше не залишилося моделей з Lightning – тепер всі вони мають USB-C. Одночасно в Apple не залишилося жодного по-справжньому компактного смартфона. Усі пристрої мають екран щонайменше 6,1 дюйма.

iPhone 16e за 599 доларів – найдешевший телефон для входу в екосистему Apple. Пристрій є спрощеною версією iPhone 16 із "чубчиком" замість "острівця", одинарною камерою 48 Мп і урізаним чипом Apple A18. Однак за автономністю новинка краща за всі базові iPhone.

Найстарішим смартфоном у каталозі Apple є iPhone 15, стартуючи від 699 доларів. Оскільки він має 6 ГБ оперативної пам'яті, це єдиний iPhone без ШІ-функцій. iPhone 16e має 8 Гб ОЗП і працює з нейромережею Apple Intelligence.

Очікується, що з виходом iPhone 17 серйозно оновляться камери, зокрема "селфі", а базові моделі вперше перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

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