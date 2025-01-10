Apple востаннє оновлювала фронтальну камеру айфонів ще 2019 року, коли вийшов iPhone 11.

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station поділився новими інсайдами про iPhone 17 Pro / Pro Max, презентація яких відбудеться восени цього року.

Повідомляється, що "прошки" 2025 будуть оснащені вдосконаленою 48-мегапіксельною телефото-камерою. Це зробить їх першими смартфонами Apple із системою задньої камери, що повністю складається з 48-мегапіксельних лінз.

Джерело при цьому зазначило, що основна камера серії iPhone 17 Pro не буде більшою. Поточні характеристики виглядають так: основна камера 48 Мп оптичного формату 1/1,3 дюйма, надширококутна камера на 48 Мп, перископічна камера з датчиком 48 Мп.

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Ще одним помітним поліпшенням стане селфі-камера на 24 Мп, що складається з шести пластикових лінз. Apple востаннє оновлювала передню камеру своїх смартфонів у 2019 році, коли вийшов iPhone 11, замінивши 7-Мп сенсор на 12-Мп. Передбачається, що цей апгрейд отримають усі моделі iPhone 2025, а не тільки "прошки".

Передбачуваний iPhone 17 Air, який замінить iPhone Plus, оснастять лише однією 48-мігепіксельною камерою за аналогією з iPhone SE.

Цей рік стане великим для iPhone: цієї весни вийде новий "бюджетний" iPhone SE Інсайдери кажуть, що на нас чекає "найбільше оновлення" з моменту його дебюту в 2016 році.

Також, за чутками, Apple працює над новим ультратонким смартфоном iPhone 17 Air, який замінить модель "Plus". Він буде настільки тонким, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.

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