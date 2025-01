Подивіться на майбутній iPhone 17 Air – це буде найтонший Айфон в історії

Презентація новинки очікується з презентацією всієї лінійки iPhone 17 у вересні 2025 року.

Компанія Apple запланувала восени 2025 року випустити iPhone 17 Air, який замінить у лінійці модель Plus. Повідомляється, що товщина ґаджета становитиме менше ніж 6 міліметрів, що зробить його найбільш "струнким" телефоном Apple за всю історію.

Портал MacRumors наочно порівняв товщину моделі iPhone 17 Air з іншими пристроями Apple. За основу редакція взяла дані перевіреного інсайдера Мінг Чи-Куо, який раніше стверджував, що в найтоншому місці Air буде всього 5,5 мм у товщину.

5,5 мм –це приблизно на 30% тонше, ніж у iPhone 16, товщина якого становить 7,8 мм, і на 33% тонше, ніж у моделей iPhone 16 Pro (8,25 мм).

Таким чином, iPhone 17 Air буде близький за товщиною до останніх iPad Pro. 13-дюймова версія планшета є найтоншим пристроєм від Apple на цей момент, його товщина становить рекордні 5,1 мм.

Apple сподівається, що надтонкий дизайн приверне більше покупців порівняно з моделями iPhone mini і Plus, жодна з яких не продавалася так само добре, як стандартна і Pro-моделі. У 2023 році компанія вбила 5,4-дюймовій iPhone mini, а iPhone 16 Plus, мабуть, стане останнім "Plus" iPhone.

До цього інсайдери писали, що прагнення до рекордної тонкощі може призвести до змін у конструкції та функціональності смартфона. Так, iPhone 17 Air отримає всього одну камеру, один динамік і вийде у всіх регіонах без SIM-лотка, щоб не зменшувати ємність акумулятора.

Раніше стверджувалося, що iPhone 17 Air буде дорожчим за "прошки". Однак більш імовірно, що він виявиться телефоном середнього класу і буде слідувати тій же моделі ціноутворення, що і моделі Plus. Це означає, що модель Air повинна стартувати з 899 доларів і рости звідти.

Основним суперником новинки має стати Galaxy S25 Slim, який, як передбачається, вийде в травні. Смартфон буде товщим, ніж iPhone 17 Air, але Samsung, на відміну від Apple, не планує "жертвувати" технічними характеристиками.

