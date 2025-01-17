Apple вимкнула ШІ-оповіщення в iPhone через абсурдні та лякаючі заголовки

Найбільшої шкоди від нової функції зазнали ЗМІ.

Apple тимчасово відключила функцію Notification Summaries на базі Apple Intelligence, яка генерувала короткі витяги з новин, після числених скарг користувачів і журналістів на фейкові заголовки.

Найбільшої шкоди від нової функції зазнали ЗМІ, а конкретно BBC News. Перші скарги на те, що ШІ перебріхує факти у зведеннях з'явилися ще в грудні, наприклад, про те, що Луїджі Манджоне, обвинувачений у вбивстві генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, застрелився.

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У деяких випадках штучний інтелект від Apple справляється із завданням добре, однак, як показали численні дослідження, частіше його результат виходить дуже смішним. На Reddit навіть з'явився окремий підфорум r/AppleIntelligenceFail, який присвячений фейковим оповіщенням і заголовкам.

Наприклад, одному користувачеві мама напила про дуже виснажливий похід, який "ледве не вбив її" – ШІ у зведенні повідомив йому про "спробу суїциду". А редактор The Verge був здивований, коли побачив на своєму телефоні запрошення від Гільдії письменників Америки "поглянути на його стару дупу".

У відповідь на численні скарги Apple ухвалила рішення про вимкнення суперечливої функції, однак поки що тільки в бета-версії iOS 18.3. Крім цього, Apple дасть змогу вмикати/вимикати новинні зведення для кожного окремого застосунку прямо на екрані блокування.

У нещодавньому інтерв'ю глава Apple Тім Кук пояснював відставання компанії в ШІ-перегонах тим, що для Купертіно важливо бути кращими, а не першими. Водночас співробітники Apple вважають, що компанія відстає в перегонах ШІ щонайменше на 2 роки. Є думка, що в компанії припустилися помилки, зосередившись на AR/VR, коли акцент повинен був бути на ШІ.

Раніше користувачі iPhone 15 Pro/15 Pro Max, які оновилися до iOS 18.2, скаржилися на перегрів смартфонів під час використання генеративного ШІ Apple Intelligence. При цьому у власників iPhone 16 ШІ-функції проблем не викликають.

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