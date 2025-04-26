Xiaomi представила топовий геймерський монітор із режимом телевізора (фото)

У нього 4K Mini LED-матриця на 27 дюймів, підтримка AMD FreeSync і HDR, а частоту оновлення можна збільшувати до 320 Гц.

Xiaomi представила в Китаї Redmi G Pro 27U – один з найдорожчих моніторів у своїй історії. Особливу увагу виробник приділив ігровій продуктивності та точності передачі кольору, пише GizmoChina.

Це 27-дюймова панель miniLED, яка працює в одному з обраних режимів: 4K + 160 Гц або 1080p + 320 Гц. Час відгуку матриці становить 1 мс (GtG). У екрана 1152 зони локального затемнення і пікова яскравість 1600 ніт.

Монітор забезпечує точну передачу кольору, охоплюючи 100% sRGB і 99% DCI-P3 і Adobe RGB. Заявляється точність передачі кольору ΔE<1. У характеристиках також йдеться про HDR1000, Dolby Vision і AMD FreeSync Premium Pro.

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Redmi Monitor G Pro 27U оснащений чотириядерним процесором Cortex-A73 і графічним чипом G57, 3 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ накопичувача. Є два динаміки по 5 Вт. Працює він на HyperOS, тож можна використовувати й без ПК, а в комплекті навіть є пульт.

У Китаї монітор оцінили у 2699 юанів, $370 (~15 000 грн). Оскільки моделі китайської компанії швидко перебираються в онлайн-магазини, поява новинки на AliExpress питання часу.

Раніше цього місяця Xiaomi вже встигла випустити ультрабюджетний телефон з найбільшим у сегменті екраном. У новинки 6,88-дюймовий дисплей, батарея 5200 мАг, а отримувати оновлення вона буде чотири роки.

Також в асортименті Xiaomi з'явився один із найдешевших смарт-годинників на ринку. Девайс отримав екран, як у Apple Watch, автономність у 14 днів і датчики моніторингу здоров'я.

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