Порівняно з Pixel 7a апарат став потужнішим, отримав крутіший дисплей, більше пам'яті та більш ємний акумулятор.

Google без зайвих анонсів і заходів показала новий смартфон Pixel 8a. Уперше в "бюджетній" серії Пікселів апарат отримав AMOLED-дисплей на 120 Гц і підтримку фірмової нейромережі Gemini.

Також Google пообіцяла, що підтримуватиме телефон оновленнями 7 років. Тобто, навіть після 2030 року на девайс приходитимуть нові версії Android. 7 років оновлень ОС для смартфонів наразі пропонують лише старші моделі Pixel 8 та серія Galaxy S24.

Характеристики Google Pixel 8a:

Габарити: 152,1×72,7×8,9 мм, 188 г

Дисплей: 6,1", AMOLED, 20:9, 2400×1080, 120 Гц, максимальна яскравість 2000 ніт, скло Gorilla Glass 3

Процесор: Google Tensor G3 + Titan M2

Пам'ять: 8 оперативної LPDDR5X, 128/256 ГБ користувацької UFS 3.1

Камера: головний сенсор на 64 Мп з діафрагмою f/1.89 і ширік на 13 Мп з кутом 120 градусів. Фронталка – 13 Мп.

Акумулятор: 4492 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 18 Вт.

Порівняно з Pixel 7a новинка стала потужнішою, отримала крутіший дисплей, більше пам'яті та більш місткий акумулятор. А фірмова нейромережа Google Gemini вже встановлена в смартфон і викликається утриманням кнопки живлення.

Версію Pixel 8а на 8/128 Гбайт оцінили в $499, модифікація з накопичувачем 256 Гбайт коштує $559. Американські продажі почнуться 14 травня.

А восени Google оновить свою флагманську серію. Раніше була інформація, що цього року компанія випустить одразу 3 моделі Pixel 9, включно з компактним Pixel 9 з телеоб'єктивом та іншими фішками флагмана.

Раніше Samsung "прокачала" ШІ-функціями свої старі смартфони. Galaxy, використовуючи штучний інтелект, напише замість вас текст і скоротить листи, допоможе в обробці фоток або перекладе мову співрозмовника.

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