Хтось продає купу рідкісних телефонів Essential Gem за 1200 доларів / фото Ebay

На eBay розпродають прототипи Essential Gem, який так і не побачив світ, – одного з найнезвичайніших телефонів, придуманого творцем Android Енді Рубіном. На це звернув увагу ресурс 9to5Google.

Головною фішкою такого пристрою мав стати мегавитягнутий дисплей зі співвідношенням сторін 36:9. За своєю формою він нагадував пульт від телевізора. Уперше про його розробку оголосили в жовтні 2019 року, але вже в лютому 2020-го стартап закрився.

Тепер на Ebay з'явилися прототипи смартфона за ціною 1200 доларів за штуку. Essential Gem доступний у різних кольорах, однак суто як експонат для колекції, адже багато функцій, на кшталт камери, не працюють, а задня панель дуже крихка.

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Проте смартфони перебувають у робочому стані та працюють на базі Android 10. Також на фото можна побачити фірмову оболонку.

Фото Essential Gem 13 червня 2025
Фото Essential Gem 13 червня 2025
Фото Essential Gem 13 червня 2025
Фото Essential Gem 13 червня 2025
Фото Essential Gem 13 червня 2025
Фото Essential Gem 13 червня 2025

До слова, у 2021 році бренд Essential викупила компанія Nothing, яка теж відома своїми незвичайними та стильними смартфонами, особливо завдяки прозорій задній кришці і світлодіодному підсвічуванню Glyph Interface.

Говорячи про незвичайні смартфони, раніше корейський стартап Newnal показав унікальний ШІ-телефон з двома дисплеями – він створює цифрового клона власника. Двійник сам здійснює покупки та платежі, і навіть може оформити страховку на машину.

Новий незвично широкий смартфон Huawei став хітом серед користувачів. Huawei Pura X виділяється співвідношенням сторін 16:10, що робить його ближчим до планшета, ніж до звичайного телефону.

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