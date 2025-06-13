Головною фішкою апарату мав стати неймовірно витягнутий екран зі співвідношенням сторін 36:9.

На eBay розпродають прототипи Essential Gem, який так і не побачив світ, – одного з найнезвичайніших телефонів, придуманого творцем Android Енді Рубіном. На це звернув увагу ресурс 9to5Google.

Головною фішкою такого пристрою мав стати мегавитягнутий дисплей зі співвідношенням сторін 36:9. За своєю формою він нагадував пульт від телевізора. Уперше про його розробку оголосили в жовтні 2019 року, але вже в лютому 2020-го стартап закрився.

Тепер на Ebay з'явилися прототипи смартфона за ціною 1200 доларів за штуку. Essential Gem доступний у різних кольорах, однак суто як експонат для колекції, адже багато функцій, на кшталт камери, не працюють, а задня панель дуже крихка.

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Проте смартфони перебувають у робочому стані та працюють на базі Android 10. Також на фото можна побачити фірмову оболонку.

До слова, у 2021 році бренд Essential викупила компанія Nothing, яка теж відома своїми незвичайними та стильними смартфонами, особливо завдяки прозорій задній кришці і світлодіодному підсвічуванню Glyph Interface.

Говорячи про незвичайні смартфони, раніше корейський стартап Newnal показав унікальний ШІ-телефон з двома дисплеями – він створює цифрового клона власника. Двійник сам здійснює покупки та платежі, і навіть може оформити страховку на машину.

Новий незвично широкий смартфон Huawei став хітом серед користувачів. Huawei Pura X виділяється співвідношенням сторін 16:10, що робить його ближчим до планшета, ніж до звичайного телефону.

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