30 березня до продажу надійшов Huawei Pura X – незвичайний смартфон-розкладачка, яка перетворюється на міні-планшет зі співвідношенням сторін 16:10. Як повідомляють китайські ЗМІ, новинка викликала справжній фурор на місцевому ринку.
За перший день було продано понад 100 000 одиниць Huawei Pura X, які в Китаї коштують від 7499 юанів (~43 000 грн). Причому деякі користувачі підтвердили, що не змогли отримати новинку в день релізу. Таким чином, весь перший тираж був розпроданий.
Huawei Pura X став першим у світі складаним смартфоном у новому форм-факторі зі співвідношенням сторін 16:10, що робить його ближчим до планшета, ніж до звичайного телефону. Основний дисплей має діагональ 6,3 дюйма, зовнішній – 3,5 дюйма. За словами компанії, це найбільш зручний формат для повсякденного використання.
Також у нього до 16 ГБ оперативної і до 1 ТБ флеш-пам'яті, батарея ємністю 4720 мАг, підтримка супутникового зв'язку і потрійна камера на 50+50+40 Мп з телеоб'єктивом і ультраширіком. Крім стандартних ШІ-функцій, Pura X також отримав систему ШІ-відстеження очей – можна прокручувати інтерфейс за допомогою руху очей.
Чи буде новинка продаватися на глобальному ринку – невідомо. До речі, смартфон Huawei, що складається втричі, дістався до Європи через пів року після дебюту в Китаї.
Свій телефон, що складається втричі, готує і Samsung. Однак, на відміну від Huawei Mate XT, який складається як гармошка, він використовуватиме механізм складання в стилі літери G. Це дає змогу пристрою складатися всередину з обох боків, що виключає відкриті ділянки.
Перший складаний iPhone теж на підході. Джерела впевнені, що Apple спробує голосно вийти на ринок, випустивши свій складаний телефон без складок.