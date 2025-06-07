Один із найпопулярніших гаджетів Xiaomi отримає збільшений екран і симетричні тонкі рамки.

Портал YTECHB опублікував рекламні матеріали ювілейного фітнес-трекера Xiaomi Smart Band 10, у такий спосібукотре підтвердивши його технічні параметри й дизайн.

Як і передбачалось, головною зміною порівняно з попередником став збільшений дисплей – його діагональ зросла на 0,1 дюйма. Браслет оснастять 1,72-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою 60 Гц, яскравістю до 1500 ніт і щільністю пікселів 326 ppi.

Корпус пристрою виконаний з алюмінію, а вага – всього 16 грамів без урахування ремінця. Згадується захист 5 ATM, що дасть змогу носити браслет навіть під час плавання на глибині до 50 метрів.

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Трекер оснастять широким набором датчиків: акселерометром, гіроскопом, компасом, датчиком освітленості і PPG-сенсором для вимірювання пульсу. Новинка підтримуватиме понад 150 спортивних режимів, включно з просунутим режимом плавання. Гаджет також зможе аналізувати якість сну. Акумулятор – 233 мАг, чого достатньо для 21 дня автономної роботи.

Офіційний анонс очікується найближчими тижнями. Вартість новинки в Європі, згідно з попередніми даними, складе від 40 до 50 євро.

Як УНІАН уже писав, Xiaomi вперше з 2011 року очолила ринок носимих пристроїв, обігнавши Apple. Успіх китайської компанії пов'язаний з оновленням серій Smart Band і Watch, а також випуском більш доступних продуктів під брендом Redmi.

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