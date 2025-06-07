У мережу потрапили маркетингові матеріали Xiaomi Smart Band 10 / фото Xiaomi

Портал YTECHB опублікував рекламні матеріали ювілейного фітнес-трекера Xiaomi Smart Band 10, у такий спосібукотре підтвердивши його технічні параметри й дизайн.

Як і передбачалось, головною зміною порівняно з попередником став збільшений дисплей – його діагональ зросла на 0,1 дюйма. Браслет оснастять 1,72-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою 60 Гц, яскравістю до 1500 ніт і щільністю пікселів 326 ppi.

Корпус пристрою виконаний з алюмінію, а вага – всього 16 грамів без урахування ремінця. Згадується захист 5 ATM, що дасть змогу носити браслет навіть під час плавання на глибині до 50 метрів.

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Трекер оснастять широким набором датчиків: акселерометром, гіроскопом, компасом, датчиком освітленості і PPG-сенсором для вимірювання пульсу. Новинка підтримуватиме понад 150 спортивних режимів, включно з просунутим режимом плавання. Гаджет також зможе аналізувати якість сну. Акумулятор – 233 мАг, чого достатньо для 21 дня автономної роботи.

Фото Xiaomi Smart Band 10 07 червня 2025
Фото Xiaomi Smart Band 10 07 червня 2025
Фото Xiaomi Smart Band 10 07 червня 2025
Фото Xiaomi Smart Band 10 07 червня 2025
Фото Xiaomi Smart Band 10 07 червня 2025

Офіційний анонс очікується найближчими тижнями. Вартість новинки в Європі, згідно з попередніми даними, складе від 40 до 50 євро.

Як УНІАН уже писав, Xiaomi вперше з 2011 року очолила ринок носимих пристроїв, обігнавши Apple. Успіх китайської компанії пов'язаний з оновленням серій Smart Band і Watch, а також випуском більш доступних продуктів під брендом Redmi.

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