Великим зростанням відзначилася Xiaomi, чиї продажі збільшилися на 44%.

Дослідницька компанія Canalys підготувала звіт про стан глобального ринку носимих пристроїв у першому кварталі 2025 року. За даними аналітиків, за цей період поставки розумних годинників і фітнес-браслетів зросли на 13%.

Xiaomi вперше з 2021 року стала світовим лідером за поставками, реалізувавши 8,7 млн пристроїв і зайнявши 19% ринку. Успіх компанії пов'язаний з оновленням серій Smart Band і Watch, а також випуском доступніших продуктів під брендом Redmi, серед яких виділився фітнес-браслет Redmi Band 5.

Apple, яка раніше домінувала на ринку, посіла друге місце з 7,6 млн відвантажених пристроїв і часткою в 16%. Huawei на третьому місці з 7,1 млн поставок та 15% часткою ринку завдяки високому попиту на пристрої серій Watch GT і Watch Fit.

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Компанія Canalys також провела дослідження в Європі, присвячене факторам, на які зважають користувачі під час купівлі розумного годинника.

Не дивно, що ціна та час автономної роботи були двома найбільш важливими факторами для споживачів. Трохи менш важливими виявилися функції моніторингу здоров'я, впізнаваність бренду і дизайн. Цікаво, що спортивні опції були одними з найменш важливих вирішальних факторів.

Наприкінці квітня Xiaomi випустила найдешевший смарт-годинник 2025 року. Пристрій отримав екран, як у Apple Watch, автономність у 14 днів і датчики моніторингу здоров'я, а коштує дешевше $30.

Нагадаємо, раніше творець культових Pebble представив новий смарт-годинник із батарей на місяць, чорно-білим дисплеєм на електронному папері та системою PebbleOS.

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