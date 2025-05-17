Xiaomi анонсувала свій найбюджетніший смартфон із камерами Leica (фото)

Компанія позиціонує новинку як "універсальний тонкий і легкий флагман" з фокусом на камерах.

Xiaomi оголосила, що смартфон середнього класу Civi 5 Pro буде представлений до кінця травня. Компанія показала його дизайн, трохи розповіла про можливості та поділилася прикладами фото, отриманими на камери нового телефону.

Китайський бренд позиціює новинку як "універсальний тонкий і легкий флагман" з професійними можливостями обробки зображень Leica. Обіцяють всебічний апгрейд порівняно з попередником, що вийшов у березні 2024 року.

Тизер демонструє елегантний дизайн телефону, металеву рамку і чотири кольори.

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Що стосується камер, телефон отримає 50-мегапіксельну потрійну задню камеру, включно з 50-Мп телефотооб'єктивом із фокусною відстанню 60 мм. Основний датчик оснащений діафрагмою f/1.63, надширококутний модуль - 15 мм при f/2.2. Xiaomi каже, що вперше використовуватиме плаваючий телевік Leica.

Фронтальну камеру було оновлено з 32 до 50-мегапіксельного надчутливого об'єктива з поліпшеною роздільною здатністю і на 25% більшою світлочутливістю завдяки новій "ультрапрозорій нанопризмі".

Приклади фото, зроблені на телевік і селфі-камеру:

Очікується, що Xiaomi Civi 5 Pro працюватиме на новітній SoC Snapdragon 8s Gen 4, отримає повнорозмірний мікрозігнутий екран із роздільною здатністю 1,5K, а також батарею ємністю 6000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 67 Вт.

Civi 5 Pro має стати одним із найцікавіших смартфонів у середньому сегменті. Вартість новинки стартуватиме від ~400 доларів.

Раніше УНІАН писав, що ще 7 смартфонів Xiaomi назавжди залишилися без оновлень. Redmi Note 11, Poco F4 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

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