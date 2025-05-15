Redmi Note 11T Pro, Poco F4 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Китайська компанія Xiaomi оновила свій список EOS (End of Support), куди потрапляють гаджети, які більше не отримуватимуть оновлень Android, нових функцій, і, що особливо важливо, регулярних патчів безпеки.

Цього разу закінчення підтримки Xiaomi торкнулося 7 моделей, призначених для різних ринків. Далеко не всі вони виходили в Україні, але декого серед них ви точно впізнаєте:

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi K50i;

Poco X4 GT;

Poco C40;

Poco F4;

Redmi K40S.

Підтримка цих смартфонів завершиться вже в червні 2025 року. Хоча вони продовжать працювати, нові програми можуть функціонувати з перебоями, а потенційні помилки та "дірки" в безпеці більше виправлятися не будуть.

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Найкраще, що можуть зробити власники смартфонів зі списку – це перейти на більш актуальний апарат, для якого ще виходять оновлення ПЗ. Тим паче, що нова політика оновлень Xiaomi гарантує підтримку ПЗ до чотирьох років для більшості телефонів.

Наприкінці квітня до списку EOS також додали Xiaomi 11i, Poco F4 GT та інші популярні моделі.

Якщо ваш смартфон потрапив до списку EOS, фахівці називали найкращі смартфони Xiaomi під різний бюджет і запити. До списку потрапили свіжі та не дуже пристрої компанії, які рекомендують до купівлі навесні 2025 року.

Як УНІАН уже писав, Xiaomi, побоюючись можливих санкцій США, створює операційну систему HyperOS без сервісів Google. Аналогічна прошивка може вийти для пристроїв OnePlus, Oppo і Vivo.

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