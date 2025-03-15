До списку потрапили моделі від Xiaomi, OnePlus, Samsung і Google.

За останні кілька років виробникам електроніки вдалося вивести смартфони середнього класу на новий рівень – деякі із них за потужністю та функціоналом не сильно поступаються преміальним Айфонам і флагманським Андроїдам.

Редактори популярного порталу Tech Advisor розглянули одразу 10 збалансованих моделей, які варто розглянути до покупки навесні 2025 року. Ми, своєю чергою, відібрали ті, які дісталися України – усі в межах 20 тисяч гривень.

Xiaomi 14T – смартфон середнього класу, який легко міг би зійти за флагман. Насамперед, екраном – це 144-герцова OLED-панель на 6.67 дюйма з роздільною здатністю 1.5K і яскравістю 4000 ніт. Автономність, камери та продуктивність тут теж у порядку.

– смартфон середнього класу, який легко міг би зійти за флагман. Насамперед, екраном – це 144-герцова OLED-панель на 6.67 дюйма з роздільною здатністю 1.5K і яскравістю 4000 ніт. Автономність, камери та продуктивність тут теж у порядку. У мінуси йому записали відсутність бездротової зарядки і не такі круті ШІ-функції, як у конкурентів.

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OnePlus Nord 4 – чудовий смартфон, який пропонує все, що більшість людей шукають у цьому сегменті. Від конкурентів він вирізняється корпусом із металу, який сьогодні рідко зустрічається, майже флагманською основною камерою і 6-річною підтримкою оновленнями.

– чудовий смартфон, який пропонує все, що більшість людей шукають у цьому сегменті. Від конкурентів він вирізняється корпусом із металу, який сьогодні рідко зустрічається, майже флагманською основною камерою і 6-річною підтримкою оновленнями. Серед недоліків – відсутність телеоб'єктива і не такий потужний чип Snapdragon, як у конкурентів.

Samsung Galaxy A35 5G – чудовий універсал. Він надає доступ до хороших камер, потужної батареї і тривалої підтримки ПЗ, запитуючи за це не більше 13 000 грн.

– чудовий універсал. Він надає доступ до хороших камер, потужної батареї і тривалої підтримки ПЗ, запитуючи за це не більше 13 000 грн. Але це також ціна за часом посередню продуктивність і пластиковий корпус.

Google Pixel 8a – бюджетний спосіб отримати доступ до чарів камер і просунутих ШІ функцій. А ще це найдоступніший Android-смартфон на ринку, що пропонує сім років оновлень – аж до 2031 року.

– бюджетний спосіб отримати доступ до чарів камер і просунутих ШІ функцій. А ще це найдоступніший Android-смартфон на ринку, що пропонує сім років оновлень – аж до 2031 року. Однак повільна зарядка (порівняно з китайськими "середнячками") і слабенька батарея можуть розчарувати. Проте, це чудовий вибір за свої гроші.

Redmi Note 14 Pro+ – крутий OLED-екран і підтримка реактивної зарядки потужністю 120 Вт. Від 0 до 100% смартфон заряджається всього за 19 хвилин. З інших наворотів – преміальний дизайн з оздобленням, а також потужний датчик основної камери на 200 Мп.

– крутий OLED-екран і підтримка реактивної зарядки потужністю 120 Вт. Від 0 до 100% смартфон заряджається всього за 19 хвилин. З інших наворотів – преміальний дизайн з оздобленням, а також потужний датчик основної камери на 200 Мп. Серед недоліків оглядачі відзначили деякі проблеми з продуктивністю і той факт, що отримувати оновлення ОС він буде всього три роки.

Раніше фахівці назвали смартфони з найбільш живучою батареєю на початок 2025 року. У лідерах автономності є як дорогі флагмани, так і більш доступні Android-гаджети.

Якщо бюджет у межах 7000 грн, рекомендуємо звернути увагу на цей топ. Індустрія просунулася настільки далеко, що навіть у цій ціновій категорії ми бачимо пристрої, що пропонують потужні чипсети і місткі батареї..

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