Це перший пристрій на ринку з платформою Snapdragon 8s Gen 3, ще в нього подвійна селфі-камера й оптика Leica.

Xiaomi представила нове покоління Xiaomi Civi – це нетипова для компанії лінійка смартфонів, головною фішкою якої є дизайн. Виробник називає Civi 4 Pro "найкрасивішим телефоном компанії".

Окрім цікавого дизайну, смартфон першим на ринку отримав процесор Snapdragon 8s Gen 3, який є спрощеною версією Snapdragon 8 Gen 3. Його продуктивності точно вистачить для всіх сучасних ігор.

Також Xiaomi робить ставку на фотоможливості: Civi 4 Pro став першим не флагманським смартфоном компанії з камерою Leica. У девайса при собі тріо камер на 64+50+12 Мп, у ролі основного сенсора використовується OmniVision OV50E. Виріз під подвійну фронталку (32+32 Мп) перекочував прямо з Civi 3.

Ще у смартфона приємні габарити. Товщина – 7,45 мм, пристрій помітно тонший за конкурентів. До того ж у Civi невелика вага – 180 грамів. Спереду гаджет виділяється 6,55-дюймовим AMOLED-дисплеєм з "мікрозігнутими краями" і технологією для захисту від випадкових торкань. Роздільна здатність екрана – 1,5К, панель підтримує частоту оновлення 120 Гц.

Xiaomi називає Civi 4 Pro найкращим апаратом у лінійці Civi за автономністю. Смартфон отримав акумулятор ємністю 4700 мАг, заявлений показник автономної роботи – 1,4 дня. Підтримується і реактивна зарядка на 67 Вт.

Що стосується цін, то виглядають вони так:

Xiaomi Civi 4 Pro: 12+256 ГБ – 2999 юанів (~16 000 грн);

Xiaomi Civi 4 Pro: 12+512 ГБ – 3299 юанів (~17 700 грн);

Xiaomi Civi 4 Pro: 16+512 ТБ – 3599 юанів (~20 000 грн).

Поки що смартфон представлений для китайського ринку, але його реліз пізніше відбудеться і на міжнародному ринку під брендом Redmi.

Раніше цього місяця Xiaomi оголосила про початок розгортання нової оболонки HyperOS для європейських користувачів. У списку не тільки смартфони, але також планшети і носимі пристрої.

А наприкінці 2023 року Xiaomi оновила список EOS (End of Support), куди потрапили гаджети, які більше не отримають оновлень. У топ внесли популярні моделі Xiaomi і Poco. А загалом сумарно за останній рік китайська фірма "розлучилася" з понад 50 смартфонами.

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