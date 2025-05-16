Нова версія Redmi 14C продається в Китаї всього за 55 доларів.

Xiaomi представила в Китаї нову версію свого головного бюджетника Redmi 14C – і вона виявилася ще дешевшою. Смартфон вдалося зробити дешевшим завдяки виключенню з комплекту поставки блоку живлення, повідомляє портал ITHome.

Вартість Redmi 14C без зарядного блоку у версії 4ГБ+64 ГБ становить 469 юанів, $65 (~2700 грн), варіант 4ГБ+128 ГБ коштує 569 юанів, $80 (~3300 грн). Примітно, що в Китаї діє ще державна субсидія, з урахуванням якої ціна смартфона становить всього 399 юанів, $55.

У плані характеристик Redmi 14C Without Charger не відрізняється від звичайної версії смартфона. Він оснащений 6,88-дюймовим екраном IPS з роздільною здатністю HD+ і кадровою частотою 120 Гц, батареєю 5160 мАг з підтримкою 18-ватної зарядки і 50-Мп камерою, заявлено портретний і нічний режими.

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Новинка також стала першим смартфоном на базі процесора MediaTek Helio G81 Ultra. Серед інших особливостей – бічний сканер відбитків пальців, NFC, Wi-Fi 5 і роз'єм для навушників 3,5 мм.

Чи буде версія Redmi 14C без зарядки продаватися на глобальному ринку, не згадується. У будь-якому разі з часом пристрій напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Раніше УНІАН писав, що ще 7 смартфонів Xiaomi назавжди залишилися без оновлень. Redmi Note 11, Poco F4 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Тим часом зарубіжні оглядачі зібрали найкращі телефони Xiaomi під різний бюджет і запити. До списку потрапили свіжі й не дуже пристрої компанії, які рекомендуються до покупки в травні 2025 року.

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