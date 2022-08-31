JBL представила TWS-навушники Tour Pro 2 з дисплеєм в кейсі / Джерело: JBL

Компанія JBL представила на ринку бездротових навушників нову модель Tour Pro 2, "родзинкою" якої став зарядний кейс з вбудованим дисплеєм.

На екрані кейса можна управляти музикою і настройками, стежити за рівнем заряду і навіть читати повідомлення, не дістаючи смартфон, повідомляє The Verge.

Самі навушники оснащені 10-мм драйверами, у порівнянні з 6,8-мм в оригінальних Tour Pro, Bluetooth 5.3 та системою активного шумозаглушення. Виробник обіцяє до десяти годин автономної роботи, з кейсом – до 40 годин.

Відео дня:

Коштувати Tour Pro 2 будуть $249 (в районі 900 грн). Старт продажів запланований на січень наступного року.

Джерело: JBL

Раніше УНІАН розповідав про навушники від Adidas, які не треба заряджати. Все завдяки технології Powerfoyle, яка генерує енергію від штучного освітлення. Простіше кажучи, навушники не заряджаються тільки в повній темряві.

Також ми писали про "невбивний" смартфоні Armor 15 із захованими всередині корпусу навушниками. При цьому сам смартфон виступає і як зарядний чохол для бездротових навушників.

Вас також можуть зацікавити новини: