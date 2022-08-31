На екрані кейса можна управляти музикою й настройками, стежити за рівнем заряду та навіть читати повідомлення, не дістаючи смартфон.

Компанія JBL представила на ринку бездротових навушників нову модель Tour Pro 2, "родзинкою" якої став зарядний кейс з вбудованим дисплеєм.

На екрані кейса можна управляти музикою і настройками, стежити за рівнем заряду і навіть читати повідомлення, не дістаючи смартфон, повідомляє The Verge.

Самі навушники оснащені 10-мм драйверами, у порівнянні з 6,8-мм в оригінальних Tour Pro, Bluetooth 5.3 та системою активного шумозаглушення. Виробник обіцяє до десяти годин автономної роботи, з кейсом – до 40 годин.

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Коштувати Tour Pro 2 будуть $249 (в районі 900 грн). Старт продажів запланований на січень наступного року.

Раніше УНІАН розповідав про навушники від Adidas, які не треба заряджати. Все завдяки технології Powerfoyle, яка генерує енергію від штучного освітлення. Простіше кажучи, навушники не заряджаються тільки в повній темряві.

Також ми писали про "невбивний" смартфоні Armor 15 із захованими всередині корпусу навушниками. При цьому сам смартфон виступає і як зарядний чохол для бездротових навушників.

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