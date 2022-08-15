Новинка пройшла сертифікацію IP68/69k та MIL-STD-810G, забезпечуючи три типи захисту.

Китайська Ulefone, що спеціалізується на випуску "невбивних" смартфонів, представила своє нове дітище – Armor 15 – яке сам виробник охрестив "першим у світі захищеним смартфоном з вбудованими TWS-навушниками".

При цьому сам смартфон виступає і як зарядний чохол для бездротових навушників – вони розташовані у верхній частині корпусу під спеціальними заглушками і витримують 5 годин відтворення.

Новинка пройшла сертифікацію IP68/69k і MIL-STD-810G, забезпечуючи три типи захисту: водонепроникність, пилонепроникність і ударостійкість.

За характеристиками Ulefone Armor 15 – типовий бюджетник:

дисплей 5,45 дюйма, IPS, 1440 х 720 пікселів;

чіпсет MediaTek Helio G35;

6 ГБ оперативної і 125 ГБ користувальницької пам'яті;

батарея на 6600 мАг,

в якості ОС виступає Android 12.

Основна камера складається з двох модулів: головний на 12 Мп і ширококутний на 13 Мп. Фронтальна камера – 6-мегапіксельна. Також новинка може похизуватися потужними фронтальними стереодинаміки і модулем NFC для безконтактної оплати.

Під час кампанії на Kickstarter передзамовити Ulefone Armor 15 можна за $170 (~6200 грн). Версія з чохлом і додатковими кріпленнями, включаючи карабін, коштує $190 (~7000 грн). Етап краудфандингу триватиме до 21 серпня.

Раніше УНІАН вже розповідав про смартфон-монстр з батареєю на 21 000 маг. Адаптер потужністю 27 Вт повністю заряджає апарат за 4 години, а години зарядки вистачить на день роботи.

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