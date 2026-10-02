Експерти назвали 6 процесорів, які у 2026 році вже варто замінити

Процесори зазвичай служать довше, ніж відеокарти, тому багато користувачів продовжують користуватися процесорами, випущеними кілька поколінь тому.

Процесори зазвичай служать довше, ніж відеокарти, тому багато користувачів продовжують користуватися CPU, випущеними декілька поколінь тому. Однак з часом розрив у продуктивності стає суттєвішим, а старі платформи починають обмежувати можливості комп’ютера.

Експерти XDA Developers назвали шість процесорів, власникам яких у 2026 році вже час задуматися про оновлення.

AMD Ryzen 9 3900X

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Архітектура Zen 2 стала важливим кроком вперед порівняно з оригінальною Zen, яку AMD представила у 2017 році. Процесори Ryzen 3000 вийшли у 2019-му й швидко завоювали популярність серед геймерів та ентузіастів.

Особливо виділявся Ryzen 9 3900X. На момент виходу він конкурував із топовим Intel Core i9-9900K і перевершував його в багатьох завданнях, пов’язаних із продуктивністю. 12-ядерний чіп AMD був швидшим за 8-ядерний Core i9-9900K, при цьому споживав менше енергії та коштував дешевше.

Однак у 2026 році, через шість років після виходу, Ryzen 9 3900X втратив актуальність у професійному сегменті. Користувачам, які досі використовують цей процесор і потребують максимальної потужності, оглядачі рекомендують розглянути Ryzen 9 9950X або Ryzen 9 7950X на AM5. Ще одним варіантом може стати вживаний Core i9-12900K.

Intel Core i9-10900K

10-ядерний процесор Comet Lake вийшов у 2020 році і вже тоді поступався AMD Ryzen 9 3900X у більшості завдань, при цьому процесор AMD коштував дешевше і споживав менше енергії.

П'ять років можуть здатися занадто коротким терміном для заміни процесора рівня Core i9-10900K, але для робочих станцій пріоритети дещо інші. Якщо ваш поточний чіпсет уже не відповідає сучасним вимогам до продуктивності, особливо при професійному використанні, варто задуматися про оновлення.

Іншим користувачам можна відкласти апгрейд, але ненадовго. Навіть старіший Core i9-12900K на вторинному ринку можна знайти приблизно за $200, і він забезпечує значний приріст продуктивності порівняно з Core i9-10900K. Професійним користувачам варто звернути увагу на більш сучасні процесори Intel або AMD.

Intel Core i9-11900K

Core i9-11900K може здатися несподіваним учасником списку, оскільки він новіший за Core i9-10900K. Однак саме кількість ядер стала однією з його проблем: Rocket Lake отримав 8 ядер проти 10 у свого попередника.

У результаті в робочих завданнях Core i9-11900K виявився повільнішим за Core i9-10900K, незважаючи на те, що належить до новішого покоління. Крім того, процесор сильно нагрівався, був дорогим і не міг конкурувати з аналогічними рішеннями від AMD.

Intel Core i5-9600K

З ігровими процесорами ситуація дещо інша. У більшості ігор продуктивність сильніше залежить від відеокарти, тому геймерам не обов’язково використовувати найсучасніший процесор. Саме тому деякі користувачі зберігають процесори протягом десяти років і навіть довше.

Core i5-9600K, випущений у 2018 році, досі можна зустріти в ігрових конфігураціях. Він залишається досить продуктивним і в 2026 році, однак у деяких сучасних іграх уже не здатний забезпечити комфортну продуктивність.

Перехід на Ryzen 5 7600 або навіть Ryzen 7 5800X3D може практично вдвічі збільшити продуктивність. Особливо помітною буде різниця з відеокартами рівня RTX 3080 або RX 6800 – як за середнім FPS, так і за показником 1% low FPS.

Intel Core i5-10400F

Ще одним популярним шестиядерним процесором п'ять років тому був Core i5-10400F. Він мав шість ядер і 12 потоків, коштував дешевше за Core i5-9600K і забезпечував ігрову продуктивність, близьку до нього.

Процесор також успішно конкурував із популярним Ryzen 5 3600 і тривалий час потрапляв до списків найкращих ігрових процесорів "за свої гроші". Однак у 2026 році власникам Core i5-10400F варто задуматися про оновлення, особливо якщо комп’ютер отримав більш сучасну відеокарту

Перехід на Ryzen 5 7600 може майже вдвічі збільшити FPS в іграх. Щоправда, для цього доведеться замінити материнську плату та, ймовірно, оперативну пам’ять.

AMD Ryzen 5 3600

Новіші моделі, такі як Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700X та Ryzen 7 5800X3D все ще залишаються актуальними, однак популярний 6-ядерний Ryzen 5 3600 на архітектурі Zen 2 вже наближається до межі своїх можливостей.

Як і у випадку з Core i5-10400F, перехід на Ryzen 5 7600 або Ryzen 5 7600X здатний майже вдвічі збільшити FPS, однак доведеться витратитися на нову платформу. Для тих, хто хоче комфортно грати в сучасні ігри, такий апгрейд неминучий.

Ryzen 5 3600 не обов'язково міняти прямо зараз усім користувачам. Якщо комп'ютер використовується переважно для невимогливих ігор і ви не запускаєте сучасні AAA-проєкти, процесор цілком можна продовжувати використовувати ще кілька років.

Раніше експерти склали рейтинг найкращих вживаних відеокарт для придбання у 2026 році. З бюджетом до $150 можна знайти чимало цікавих моделей на вторинному ринку.

Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найпопулярнішу конфігурацію ігрового ПК восени 2026 року. Звання найпопулярнішої відеокарти дісталося RTX 5070, також користувачі дедалі частіше обирають процесори AMD.

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