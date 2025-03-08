Очікувана ціна RTX 5050 - 200-250 доларів, тобто до 10 тисяч гривень.

Nvidia розширює свою лінійку відеокарт RTX 50-ї серії і незабаром представить бюджетні моделі RTX 5060 і RTX 5050.

За даними інсайдера MEGAsizeGPU, відеокарти анонсують протягом наступних 10 днів, а на полицях вони з'являться вже наприкінці квітня, відразу після релізу RTX 5060 Ti.

Згідно з витоками, GeForce RTX 5060 отримає 8 ГБ відеопам'яті і буде заснована на чіпі PCB PG162 SKU 25. Що стосується GeForce RTX 5050, ця відеокарта стане одним із найдоступніших рішень у лінійці RTX 50-ї серії. Вона отримає 8 ГБ пам'яті, а її енергоспоживання складе 135-145 Вт, що на 10 Вт нижче, ніж у RTX 5060.

Відео дня

Так що ж ціна? Очікується, що вартість RTX 5050 не перевищить 250 доларів, тобто офіційно відеокарту з нової лінійки Nvidia можна буде купити в районі 10 тисяч гривень. Що стосується RTX 5060, то її ціна буде близько 300 доларів, тобто близько 12 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, що AMD випустила відеокарту RX 9070 XT, яку вже називають найкращою за співвідношенням ціна/продуктивність.

Також за чутками, Nvidia готує модифіковану версію RTX 4090 на 48 і 96 ГБ відеопам'яті. Насамперед такі відеокарти потрібні для роботи зі штучним інтелектом.

Вас також можуть зацікавити новини: