Дедалі більше геймерів переходять на відеокарти 4000-ої серії GeForce.

Магазин Steam щомісяця публікує статистику щодо обладнання користувачів майданчика. Ці дані нам цікаві тим, що дають змогу дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів у світі прямо зараз.

Станом на квітень найпопулярнішою відеокартою у геймерів є мобільна GeForce RTX 4060 з часткою 4,79%. На другому місці розташовується GeForce RTX 3060 (встановлена в 4,57% ПК), а десктопний варіант RTX 4060 замикає трійку з часткою 4,35%.

Чарт, як зазвичай, складається майже повністю з відеокарт NVIDIA. Також велика частина геймерів, як і раніше, використовує відеокарти з 8 ГБайт відеопам'яті. Хоча за минулий місяць їхня частка скоротилася на 1,27% і тепер становить 34,25%. Разом з цим спостерігається зростання популярності карт з 16 ГБ VRAM.

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Якщо дивитися статистику за кількістю ядер, то найпоширенішими є 6-ядерні рішення. Такі "камені" стоять у 31,05% комп'ютерів. На другому місці 8-ядерні з часткою 23,5%, а на третьому – 4-ядерні.

Загалом найпоширеніша ігрова ПК-збірка у 2025 році містить 6-ядерний процесор із частотою 2,3-2,69 ГГц, відеокарту GeForce RTX 4060 Laptop/RTX 3060, 16 ГБ ОЗП, 1 ТБ накопичувача та монітор з роздільною здатністю 1080р. А найбільшою популярністю серед операційних систем зараз користується Windows 11.

Нагадаємо, напередодні Microsoft підвищила ціни на всі свої консолі, аксесуари і навіть ігри. Найдешевша версія Xbox Series S тепер коштуватиме $380 (було $300), а найдешевша Series X обійдеться в $550 (було $450).

Раніше оглядачі назвали найкращі зв'язки процесора та відеокарти для ігрового ПК у 2025 році. Список розбитий для різних бюджетів і очікуваної якості графіки: 1080р, 2К або 4К.

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