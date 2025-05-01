Консолі подорожчають на 70 (Series S) і 100 доларів (Series X), деякі ігри – на 10 доларів.

Ігровий підрозділ Microsoft сьогодні оголосив про підвищення вартості своєї продукції. Зростання цін зачіпає консолі Xbox Series, геймпади, гарнітури і навіть ігри. Вартість підписки Xbox Game Pass залишилася без змін.

Консолі подорожчали в середньому на 80-100 доларів. Найдешевша версія Xbox Series S тепер коштує $380 (було $300), найдешевша Series X обійдеться в $550 (було $450). Особливі версії Xbox Wireless Controller теж подорожчали на 5-10 доларів.

Усі нові фулпрайс-релізи самої Microsoft подорожчають із 70 до 80 доларів. Ця зміна зачіпає ігри, які вийдуть у період святкового сезону 2025 року на кшталт наступної частини Call of Duty.

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Підвищення цін на консолі та аксесуари торкнеться всіх регіонів світу. Офіційна гарнітура подорожчає тільки в США та Канаді. Зміни набувають чинності вже сьогодні.

Microsoft пояснила, що ціни підвищили "після аналізу ринку і витрат на розробку". Ймовірно, йдеться про підвищення цін на ААА-проекти з боку Nintendo і майбутній реліз GTA 6 з очікуваною ціною 80 доларів.

Зазначимо, що попереднє підвищення цін на Xbox Series X відбулося в червні 2023 року. Тоді також подорожчав і Xbox Game Pass.

Актуальні Xbox Series X/S вийшли восени 2020 року. Цифри говорять, що продажі консолей більш ніж удвічі відстають від PlayStation 5. У зв'язку з цим компанія може випустити новий Xbox вже до кінця 2025 року.

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