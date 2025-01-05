Radeon RX 7900 GRE є найкращою за сукупністю якостей, а Intel Arc B580 назвали оптимальним вибором для бюджетного геймінгу.

У січні Nvidia і AMD представлять нове покоління своїх відеокарт. Однак між їхнім анонсом і появою на полицях магазинів мине ще чимало часу, а бюджетні моделі на кшталт GeForce RTX 5060 доведеться чекати до весни.

Для тих, хто не хоче чекати, фахівці авторитетного порталу TechRadar оновили свій топ найкращих відеокарт. Редакція відібрала 5 найактуальніших варіантів на початок 2025 року.

AMD Radeon RX 7900 GRE – найкраща відеокарта загалом. Це збалансований GPU середнього рівня з адекватним цінником, який чудово підходить для 1440p і 1080p і ще не скоро застаріє завдяки 16 ГБ відеопам'яті.

– найкраща відеокарта загалом. Це збалансований GPU середнього рівня з адекватним цінником, який чудово підходить для 1440p і 1080p і ще не скоро застаріє завдяки 16 ГБ відеопам'яті. Intel Arc B580 – найкраща бюджетна відеокарта. Випущений наприкінці грудня 2024-го прискорювач робить ігри з роздільною здатністю 1440p доступними для широких мас. Те, чого AMD і Nvidia не змогли зробити ось уже як два покоління.

GeForce 4070 Super – найкраща відеокарта Nvidia. Її хвалять за енергоефективність і фантастичну продуктивність, особливо в іграх із трасуванням променів. Але 12 ГБ відеопам'яті може відлякати потенційних покупців.

– найкраща відеокарта Nvidia. Її хвалять за енергоефективність і фантастичну продуктивність, особливо в іграх із трасуванням променів. Але 12 ГБ відеопам'яті може відлякати потенційних покупців. GeForce RTX 4080 Super – найкращий вибір для 4K. За продуктивністю вона поступається тільки RTX 4090, однак при цьому коштує в рази дешевше. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає виняткову продуктивність 4K, не виходячи за рамки бюджету.

– найкращий вибір для 4K. За продуктивністю вона поступається тільки RTX 4090, однак при цьому коштує в рази дешевше. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає виняткову продуктивність 4K, не виходячи за рамки бюджету. AMD Radeon RX 7800 XT – найкращий вибір для 2K. Модель отримала чіп RNDA 3, 16 ГБайт VRAM GDDR6 і 256-бітну шину, що дає їй змогу з легкістю обробляти текстури високої роздільної здатності 1440p і навіть грати в 4K за правильних налаштувань.

Відео дня

Раніше фахівці PC Gamer назвали найкраще "залізо" 2024 року. Наприклад, найкращим портативним ігровим пристроєм визнали Asus ROG Ally X, а найкращим процесором – AMD Ryzen 7 9800X3D.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. Найпопулярнішою відеокартою залишається RTX 3060, тоді як усе більше геймерів переходять на Windows 11 і процесори AMD.

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