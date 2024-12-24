Це підтверджує чутки про те, що компанія відмовилася від конкуренції за топовий сегмент відеокарт.

У мережі з'явилися перші результати прогону відеокарти Radeon RX 9070 XT у бенчмарку 3DMark Time Spy. За продуктивністю, очікуваний флагман AMD нового покоління буде конкурувати в кращому випадку з GeForce RTX 5070, пише Wccftech.

Як уже відомо, з новим поколінням 3D-прискорювачів AMD відмовиться від конкуренції за топовий сегмент: замість цього компанія займеться середнім ціновим сегментом. Мабуть, Radeon RX 9070 XT буде помітно дешевшим за конкурентів.

Якщо дані бенчмарка вірні, то в синтетичних завданнях Radeon RX 9070 XT поступається Radeon RX 7900 XT, найтоповішій відеокарті AMD в актуальній лінійці, і показує результати трохи кращі за Radeon RX 7900 GRE і приблизно на рівні базової GeForce RTX 4070 Ti.

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Однак варто зазначити, що реальна продуктивність відеокарти може виявитися вищою. Передбачається, що відеокарти AMD на базі архітектури RDNA 4 (до них відноситься Radeon RX 9070 XT) отримають нові блоки трасування променів, звичайна растеризація теж повинна прискоритися.

Анонс відеокарт AMD наступного покоління відбудеться в січні 2025 року. У цей самий час покажуть і новинки Nvidia; очікується, що GeForce RTX 5080 із 16 ГБ пам'яті надійде в продаж першою, щоб її не затьмарила потужніша RTX 5090.

З огляду на те, що бюджетних відеокарт від Nvidia може більше не бути, конкурувати за масового споживача AMD доведеться з Intel. Її новий прискорювач, Arc B580 кладе на обидві лопатки як Radeon RX 7600, так і RTX 4060, кажуть оглядачі.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети у 2024 році. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060, а колись лідер GTX 1060 вперше вилетів із топ-10.

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