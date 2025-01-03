Якщо порівнювати з поточним поколінням, то TDP у флагманських моделей зросте, хоч і не настільки сильно, як очікувалося.

Уже наступного тижня Nvidia анонсує нову лінійку споживчих відеокарт RTX 5000. Напередодні анонса відразу кілька інсайдерів висловилися про енергоспоживання флагманських RTX 5090 і RTX 5080.

Як пише Wccftech, енергоспоживання GeForce RTX 5090 і RTX 5080 буде нижче очікуваного. Вважалось, що перша споживатиме 600 Вт, тоді як TDP "предфлагмана" складе 400 Вт під навантаженням. Насправді ж картам буде достатньо 575 Вт і 360 Вт відповідно.

Якщо порівнювати з поточним поколінням, то у RTX 4090 споживання становить 450 Вт, тоді як у RTX 4080 – 320 Вт. Таким чином, інженери Nvidia помітно наростили споживання самої топової відеокарти, а ось у передтопової воно майже не змінилося. Нові прискорювачі будуть використовувати для подачі живлення 16-контактний роз'єм.

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Нагадаємо, GeForce RTX 5090 приписують 21760 CUDA ядер і 32 ГБ відеопам'яті формату GDDR7 з 512-бітною шиною. Водночас RTX 5080 приблизно вдвічі слабша: 10752 CUDA ядра і 16 ГБ відеопам'яті GDDR7 з 256-бітною шиною.

Інсайдери стверджують, що спершу в продаж надійде GeForce RTX 5080 – відеокарту почнуть продавати в середині січня, незабаром після презентації. Старт продажів RTX 5090 може затриматися до лютого. Моделі RTX 5070 і 5070 Ti будуть наступними в черзі для роздрібного запуску.

До кінця січня AMD також представить свої відеокарти нового покоління RDNA 4 (Radeon 8000), але конкурентів GeForce RTX 5090 серед них не буде. З чуток, найтоповіша модель конкуруватиме в кращому разі з GeForce RTX 5070.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети на початку 2025 року. Найпопулярнішою відеокартою залишається GeForce RTX 3060, а майже 55% ПК-гравців перейшли на Windows 11.

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