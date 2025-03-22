Презентація карти має відбутися в середині квітня.

Відеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 Ti повинна надійти в продаж у середині квітня, Більшу частину параметрів ми вже знаємо, але сьогодні в мережі з'явилися відсутні подробиці.

Як повідомляє видання VideoCardz, RTX 5060 Ti постачатиметься з двома конфігураціями відеопам'яті. Старша отримає 16 ГБ пам'яті, а молодшу оснастять 8 ГБ VRAM. В основу обох моделей ляже графічний процесор GB206-300 з 4608 ядрами CUDA. Це лише на 6% більше, ніж у попередниці.

Енергоспоживання складе 180 Вт для обох версій, що більше, ніж у RTX 4060 Ti 8 ГБ (160 Вт) і RTX 4060 Ti 16 ГБ (165 Вт). Картки випускатимуться як у 8-контактному виконанні, так і з роз'ємом 12V-2x6.

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Характеристики RTX 5060 Ti

Процесор : GB206-300 з 4608 CUDA-ядрами

: GB206-300 з 4608 CUDA-ядрами Тактова частота : 2407 МГц (2572 МГц у режимі динамічного бусту)

: 2407 МГц (2572 МГц у режимі динамічного бусту) Пам'ять : 8 або 16 ГБ GDDR7 залежно від моделі

: 8 або 16 ГБ GDDR7 залежно від моделі Розрядність шини : 128 біт

: 128 біт Пропускна здатність : 448 ГБ/с

: 448 ГБ/с Енергоспоживання: 180 Вт.

За актуальною інформацією, RTX 5060 Ti надійдуть у продаж у середині квітня. Очікувана вартість – 400-500 доларів за варіант із 8 ГБ і 16 ГБ. Щоправда, як показала практика, рекомендовані ціни у випадку з новими RTX 5000 є фікцією від самого початку.

Базова RTX 5060 очікується в травні. Nvidia також працює над GeForce RTX 5050, яка буде єдиною моделлю 50-ї серії з пам'яттю минулого покоління GDDR6. Терміни її релізу поки невідомі.

Нагадаємо, конкуренти з AMD теж готують більш доступні картки серії Radeon RX 9060, які не поступаються RTX 50. Вони повинні вийти до літа.

Свіже опитування Steam показало, що RTX 4060, RTX 3060 і RTX 4060 Ti – найпопулярніші відеокарти у ПК-геймерів. При цьому багато хто все ще використовує такі застарілі прискорювачі, як GeForce GTX 1650 і GTX 1060.

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