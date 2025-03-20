RTX 5060 Ti і RTX 5060 тепер слід очікувати у квітні та травні.

З'явилася інформація, що бюджетні відеокарти GeForce RTX 5060 і RTX 5060 Ti не вийдуть найближчим часом. Їхній реліз перенесли на другу половину весни, повідомили у виданні Wccftech.

Спочатку пристрої мали надійти в продаж до кінця березня. Але тепер джерела з'ясували, що старша RTX 5060 Ti вийде в середині квітня, а дешевша RTX 5060 – у середині травня.

Із чим пов'язана затримка, невідомо, але раніше GeForce RTX 5090, RTX 5080 і RTX 5070 зіткнулися з великим дефіцитом. Судячи з усього, Nvidia намагається уникнути подібних проблем з бюджетними рішеннями, затримуючи реліз.

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Характеристики GeForce RTX 5060

3840 CUDA-ядер.

8 гігабайтів пам'яті GDDR6.

128-бітна шина.

Енергоспоживання 150 Вт.

300 доларів.

Характеристики GeForce RTX 5060 Ti

4608 CUDA-ядер.

8 і 16 гігабайтів пам'яті GDDR7.

128-бітна шина.

Енергоспоживання 180 Вт.

400-500 доларів.

Згідно з даними ЗМІ, виробник також працює над GeForce RTX 5050, яка буде єдиною моделлю 50-ї серії з пам'яттю минулого покоління GDDR6. Терміни її релізу поки невідомі, очікувана ціна - 250 доларів.

Конкуренти з AMD теж готують більш доступні відеокартки серії Radeon RX 9060, які не поступаються RTX 50. Вони повинні вийти до літа.

Нагадаємо, раніше Nvidia заявила про припинення підтримки відеокарт GTX 900 і GTX 1000. На особливу увагу заслуговує GTX 1060, яка протягом багатьох років утримувала звання найпопулярнішої відеокарти у користувачів Steam.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 4060 тепер найпопулярніша відеокарта у геймерів. При цьому багато хто все ще використовує такі застарілі прискорювачі, як GeForce GTX 1650 і GTX 1060.

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