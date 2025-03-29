Шахраї почали 'ховати' в RTX 4090 застарілі відеокарти: як це виглядає

У мережі з'являється все більше повідомлень про новий сплеск продажів підроблених відеокарт, особливо в Китаї.

У мережі з'являються повідомлення про нове шахрайство з відеокартами, коли Nvidia RTX 3090 видають за більш потужну RTX 4090. Шахраї не просто змінюють наклейки, а буквально модернізують самі графічні процесори, щоб обдурити покупців.

Згідно зі звітами, шахраї беруть RTX 3090 і замінюють маркування графічного процесора GA102 на AD102, використовуваного в RTX 4090. Водночас вони ламінують GPU, щоб приховати сліди модифікації.

Ці підроблені карти продаються на маркетплейсах, форумах і сайтах оголошень, а також за допомогою соцмереж і дрібних інтернет-магазинів. Однак після покупки власники виявляють, що продуктивність пристрою не відповідає заявленим характеристикам RTX 4090. Деякі з них позбавлені навіть GPU і чипів пам'яті

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Одну з таких відеокарт було запропоновано за вкрай низькою ціною в 550 доларів, оскільки продавець позиціював її як несправний продукт, що потребує ремонту. Покупець планував відновити пристрій, але розтин показав, що відеокарта не є оригінальною RTX 4090.

Виявити ознаки підробки можна лише після розбирання відеокарти. Причому розпізнати підміну може тільки досвідчений ентузіаст або фахівець з ремонту, оскільки фальшивка виконана з вражаючою точністю й увагою до деталей.

Проте фахівці відразу помічають деякі невідповідності. Так, шахраї шліфують GA102 і "перейменовують" його в AD102. Іншою відмінною рисою фальшивки є підозрілі чіпи пам'яті, які не мають жодного видимого маркування.

Раніше техноексперти перевірили, чи актуальні відеокарти з 8 ГБ пам ' яті у 2025 році. Для порівняльного тестування було обрано GeForce RTX 4060 Ti з 8 і 16 ГБ відеопам'яті.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. GeForce RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а кількість геймерів, які віддають перевагу Windows 10, збільшилася.

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