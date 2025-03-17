Для порівняльного тестування були обрані GeForce RTX 4060 Ti з 8 і 16 ГБ відеопам'яті.

Фахівці PC Games Hardware провели цікавий тест відеокарт серії Nvidia RTX 4060 Ti. Окрім об'єму VRAM, вони практично не різняться, тому вони ідеально підходять для порівняння.

Результати тестів: RTX 4060 Ti з 16 Гб пам'яті працює значно краще, ніж її аналог з 8 Гб. У нативному 1080p у версії з 16 ГБ перевага у 2%, у 1440p розрив збільшується до 7%. У 4K-геймінгу йдеться вже про 15,8%.

При цьому в деяких іграх різниця понад 50%, наприклад, у Сталкері 2.

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Різниця ще помітніша за увімкненого трасування променів: версія з 8 ГБ відстає на 11,4% у 1080p, на 19,5% у 1440p і на 24,8% у 4K. У деяких іграх, як-от Alan Wake 2, Dragon Age: The Veilguard і Indiana Jones & Great Circle відрив на користь старшої моделі становить до 40%.

Автори дослідження зробили сумний висновок: у 2025 році час відеокарт на 8 ГБайт минув, і розумний мінімум на сьогодні – це 12 ГБ. Також у виданні зазначили, що Nvidia чинить дуже дивно, зважившись на випуск RTX 5060 Ti також із 8 і 16 ГБ пам'яті.

Хороша новина в тому, що на ринку з'являється все більше доступних карток від 10 Гбайт пам'яті. Наприклад, Intel оснастили Arc B580 12 Гб, а її молодшу версію B870 – 10 Гб. Першу називають найкращою відеокартою на сьогодні за "ціною-продуктивністю".

Нагадаємо, раніше цього місяця AMD випустила нові відеокарти Radeon RX 9070 і 9070 XT. Останню оглядачі назвали найкращою карткою для 2К-геймінгу на ринку. А ось GeForce RTX 5070, що конкурує з нею, абсолютно не вразила.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. GeForce RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а кількість геймерів, які віддають перевагу Windows 10, збільшилася.

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