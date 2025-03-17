8 Гб відеопам'яті у 2025 році: що кажуть фахівці / фото PC Games Hardware

Фахівці PC Games Hardware провели цікавий тест відеокарт серії Nvidia RTX 4060 Ti. Окрім об'єму VRAM, вони практично не різняться, тому вони ідеально підходять для порівняння.

Результати тестів: RTX 4060 Ti з 16 Гб пам'яті працює значно краще, ніж її аналог з 8 Гб. У нативному 1080p у версії з 16 ГБ перевага у 2%, у 1440p розрив збільшується до 7%. У 4K-геймінгу йдеться вже про 15,8%.

При цьому в деяких іграх різниця понад 50%, наприклад, у Сталкері 2.

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Продуктивність без трасування променів

Різниця ще помітніша за увімкненого трасування променів: версія з 8 ГБ відстає на 11,4% у 1080p, на 19,5% у 1440p і на 24,8% у 4K. У деяких іграх, як-от Alan Wake 2, Dragon Age: The Veilguard і Indiana Jones & Great Circle відрив на користь старшої моделі становить до 40%.

Продуктивність з увімкненим трасуванням променів

Автори дослідження зробили сумний висновок: у 2025 році час відеокарт на 8 ГБайт минув, і розумний мінімум на сьогодні – це 12 ГБ. Також у виданні зазначили, що Nvidia чинить дуже дивно, зважившись на випуск RTX 5060 Ti також із 8 і 16 ГБ пам'яті.

Хороша новина в тому, що на ринку з'являється все більше доступних карток від 10 Гбайт пам'яті. Наприклад, Intel оснастили Arc B580 12 Гб, а її молодшу версію B870 – 10 Гб. Першу називають найкращою відеокартою на сьогодні за "ціною-продуктивністю".

Нагадаємо, раніше цього місяця AMD випустила нові відеокарти Radeon RX 9070 і 9070 XT. Останню оглядачі назвали найкращою карткою для 2К-геймінгу на ринку. А ось GeForce RTX 5070, що конкурує з нею, абсолютно не вразила.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. GeForce RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а кількість геймерів, які віддають перевагу Windows 10, збільшилася.

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