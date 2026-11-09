Яку відеокарту купити у 2026 році: експерт назвав найкращі та найгірші моделі

Фахівець розділив відеокарти на 7 категорій, оцінивши їх за співвідношенням ціни та продуктивності, об’ємом відеопам’яті та загальною привабливістю для геймерів.

Автор YouTube-каналу ScatterVolt склав остаточний рейтинг відеокарт, представлених на ринку в листопаді 2026 року. До списку увійшли як доступні графічні прискорювачі, так і дорогі флагманські моделі.

Загалом фахівець виділив сім категорій, оцінивши відеокарти за співвідношенням ціни та продуктивності, об’ємом відеопам’яті та загальною привабливістю для геймерів.

Категорія S: найкращі відеокарти для придбання у 2026 році

Максимально високу оцінку отримали Intel Arc B580 та AMD Radeon RX 9070 XT. В умовах дефіциту пам’яті саме ці пристрої пропонують найбільш переконливі можливості для своїх цінових сегментів.

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Arc B580 блогер вважає сучасним духовним спадкоємцем Radeon RX 580 з 8 ГБ пам’яті. Карта підходить для комфортного запуску сучасних ігор у роздільній здатності 1440p і коштує близько 300 євро. Radeon RX 9070 XT від AMD, у свою чергу, є найоптимальнішим рішенням із передтопового сегмента.

Категорія A: вдалий баланс ціни та потужності

Наступний щабель посіли Intel Arc A750, Radeon RX 9070 GRE та Radeon RX 9070. Ці відеокарти не стали абсолютними лідерами рейтингу, але отримали високу оцінку за поєднання вартості та швидкодії.

За версією ScatterVolt, ці GPU заслуговують на увагу завдяки своїй конкурентоспроможності у відповідних цінових категоріях. Це особливо важливо на тлі подорожчання комплектуючих та загального зростання вартості ПК-збірок.

Категорія B: хороші відеокарти з недоліками

До категорії B потрапили Intel Arc B570, GeForce RTX 5070 Ti, Radeon RX 9060 XT з 16 ГБ пам’яті та GeForce RTX 5060 Ti з таким самим об’ємом VRAM.

Ці моделі здатні забезпечити гідну продуктивність, але кожна з них має свої слабкі сторони. Зокрема, Arc B570 критикують за недостатній обсяг відеопам’яті, а ціни на інші моделі суттєво зросли через кризу в галузі DRAM.

Категорія C: посередні рішення

Сюди потрапили Radeon RX 9060, Radeon RX 9060 XT 8 ГБ та GeForce RTX 5060. Це цілком працездатні ігрові рішення, однак назвати їх особливо вдалими покупками складно.

Головна претензія до цієї групи полягає в обмеженому обсязі відеопам'яті. У сучасних іграх, особливо в роздільній здатності 1440p на високих налаштуваннях, цього обсягу вже часто недостатньо.

Категорія D: моделі, від придбання яких радять відмовитися

Ще нижче розташувалися відеокарти, які експерт не рекомендує розглядати як варіант для покупки. До цього списку потрапили GeForce RTX 5050, Radeon RX 7600, GeForce RTX 3060 з 12 ГБ пам'яті, GeForce RTX 5080 та Intel Arc B380.

Причини різні. Частина з них уже поступається новішим конкурентам за продуктивністю чи можливостями, тоді як інші не виправдовують свою вартість. Зокрема, RTX 5080 блогер називає однією з найневигідніших покупок у поточному поколінні.

Категорія F: найгірші відеокарти на ринку

На саме дно рейтингу потрапили Radeon RX 9050 з 4 ГБ пам'яті, GeForce RTX 3050 та GeForce RTX 5090. Перші дві ScatterVolt називає невдалими рішеннями, які створені для обману покупців дешевих готових ПК.

З RTX 5090 ситуація зовсім інша. Флагманська відеокарта подорожчала настільки, що фактично перейшла з категорії преміального ігрового обладнання в сегмент напівпрофесійних прискорювачів для бізнесу та розробників штучного інтелекту.

Раніше в мережі склали рейтинг найкращих і найгірших відеокарт в історії. За останні десятиліття ринок GPU подарував нам безліч культових моделей, але були й пристрої, що стали символом гучних провалів.

УНІАН писав, що користувачі обрали найкращого виробника відеокарт 2026 року. За підсумками опитування перше місце посіла не ASUS і не MSI.

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