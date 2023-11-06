Він отримав Snapdragon 685, 8 ГБ ОЗУ і металевий корпус, а просять за нього всього 120 доларів.

Компанія Lenovo випустила новий планшет Xiaoxin Pad 2024, який продається за ціною бюджетного смартфона. Журналісти вже назвали його однією з найкращих пропозицій на ринку планшетів за співвідношенням "ціна-якість".

Новинка володіє великим 11-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 1920 x 1200 пікселів, максимальною яскравістю в 400 ніт і кадровою частотою в 90 Гц. Також екран підтримує можливість запуску двох застосунків на одному екрані, пише IT Home.

За продуктивність в Lenovo Xiaoxin Pad 2024 відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 685, в парі з яким працюють 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4Х. Вбудоване сховище має розмір в 128 ГБ, також є слот Micro SD під карту пам'яті на 1 ТБ. Для зйомки фото або відео є фронтальна і одна тилова камери по 8 мегапікселів.

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Також планшет має чотири динаміки, роз'єм для навушників, металевий корпус і акумулятор місткістю 7400 мАг з підтримкою 20-ватної зарядки. З коробки він працює на операційній системі Android 13 з оболонкою ZUI 15.

Про глобальну дату старту продажів не повідомляється, в Китаї ціна становить 899 юанів (~4400 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Раніше аналітики розповідали про падіння популярності планшетів серед користувачів. Однією з головних причин називають здешевлення ноутбуків, що збільшило аудиторію цих пристроїв. Тоді як смартфони різко підросли в діагоналі і відібрали більшу частину функцій планшета, важливих для масового користувача.

Водночас свіжі чутки вказують, що Apple готує наймасштабніший апгрейд iPad Pro за останні 5 років. До цього компанія вносила низку дрібних апгрейдів, але наразі готує абсолютно новий продукт, який "струсне ринок планшетів, що знаходиться в глибокому занепаді".

Головною зміною стане перехід на OLED-дисплеї: вони більш чіткі і яскраві, а також точніше відтворюють кольори. Ще Apple збільшить діагональ дисплея старшої версії (12,9" → 13") і поставить новітній чипсет М3. Перетвориться і чохол-клавіатура Magic Keyboard, яка дебютувала в 2020 році і з тої пори не змінювалася.

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