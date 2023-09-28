Очікується, що нове покоління iPad Pro допоможе похитнути ринок планшетів, що знаходиться в глибокому занепаді.

Ось уже кілька років поспіль ринок планшетів демонструє негативну динаміку. Інтерес користувачів по всьому світу до цього класу девайсів стрімко падає, йдеться у звіті DigiTimes Research.

За даними аналітиків, у другому кварталі 2023 року було продано 28,09 млн планшетів по всьому світу – це майже на 5% менше щодо результату попереднього кварталу.

При цьому, наголошується, що 70% всіх продажів припало на планшети з екраном 10". Ця тенденція пояснюється тим, що Apple та інші провідні виробники вважають 10-дюймові планшети еталоном. Однак, як говориться в звіті, вже в третьому кварталі ця тенденція нівелюється, тому що багато виробників перейдуть на випуск планшетів меншого розміру.

Відео дня

Зокрема, в DigiTimes очікують, що новий компактний планшет до кінця поточного року представить Apple. Ним стане сьоме покоління iPad mini з 7-дюймовим екраном. Такий формат знизить жаданість 10" пристроїв.

У 2023-му на ринку залишилося не так вже й багато компаній, все ще випускають планшети. Окрім Apple зі своїм iPad, і Microsoft з Surface, можна пригадати лінійку MatePad від Huawei, Galaxy Tab від Samsung і бюджетні моделі від Lenovо.

Однією з головних причин, чому планшети втрачають популярність, називають падіння цін на ноутбуки, що суттєво збільшило аудиторію цих пристроїв. Разом з тим смартфони різко підросли в діагоналі і відібрали більшу частину функцій планшета, важливих для масового користувача.

Нові iPad повинні "струснути" ринок планшетів

Інсайди запевняють, що Apple готує наймасштабніший апгрейд iPad Pro за останні 5 років. Починаючи з 2018 року купертинівці вносили безліч дрібних апгрейдів, але зараз вони готують абсолютно новий продукт, який "струсне ринок планшетів, що знаходиться в глибокому занепаді".

Головною зміною стане перехід на OLED-дисплеї: вони більш чіткі і яскраві, а також точніше відтворюють кольори. Ще Apple збільшить діагональ дисплея старшої версії (12,9" → 13") і поставить новітній чипсет М3. Перетвориться і чохол-клавіатура Magic Keyboard, яка дебютувала в 2020 році і з тої пори не змінювалася.

Вас також можуть зацікавити новини: