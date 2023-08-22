Новинка об'єднала Core i9-13980HX, RTX 40900 і найкомпактнішу систему водяного охолодження.

Бренд Lenovo анонсував Legion 9i, який став найпотужнішим ноутбуком в лінійці виробника і одним з найпотужніших на ринку в принципі.

Всередині використовується зв'язка з Core i9-13980HX і NVIDIA RTX 4090. За охолодження компонентів відповідає найкомпактніша на ринку "водянка", яка включається тільки після досягнення температури GPU 84°C, і система з трьох кольорів.

Картинка тут виводиться на 16,3-дюймовий 2К екран з частотою оновлення до 165 Гц. На додаток до найпотужніших CPU і GPU, ноутбук оснащено 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5-5600, 4-секційною батарею на 99,9 Втч, а під зберігання даних є два SSD M. 2 2280 по 1 ТБ. Ще з цікавого – кришка корпусу з покриттям з вуглецевого матеріалу.

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Скільки коштуватиме такий "звір", поки не повідомляється. Очевидно, що дорого. Наприклад, у Thunderobot схожий за характеристиками ноутбук оцінили в 33 000 юанів (близько 180 000 грн).

Якщо ви в пошуках бюджетного ноутбука для ігор, УНІАН ділився відповідним топом недорогих рішень. При ціні дешевше 1500 доларів всі вони поставляються зі швидким SSD, дисплеєм з високою частотою оновлення і відеокартою, оптимальною для геймінгу в 1080p.

А якщо ви хочете зібрати ігровий ПК, зараз – найкращий момент для цього. Процесори, оперативна пам'ять і SSD-накопичувачі зараз стоять рекордно дешево, також після "смерті" майнінгу покращилася ситуація з доступністю і ціною нових відеокарт.

Згідно зі статистикою Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців є GeForce GTX 1650. На другому місці – RTX 3060, а на третьому – GTX 1060. Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ.

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