Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки.

Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки, протягом цього часу такі номери не надходитимуть в продаж.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та опублікував відповідну інструкцію. З його словами, звернутися до служби підтримки оператора, повідомити номер для резерву, зазначити, від кого звернення. Надалі слід очікувати SMS з рішенням.

"Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber". Коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників", - повідомив Федоров.

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Він зазначив, що номер не надійде в продаж протягом 2 років. "Зараз послуга працює в тестовому режимі. Вдячний компаніям, які підтримали ініціативу", - додав міністр.

Війна в Україні та зниклі безвісті

2 травня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, де будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти.

Станом на травень 2023 року в Україні 23 тисячі осіб були визнані зниклими.

4 травня 2023 року уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів про те, скільки зниклих безвісті цивільних та військових українців на даний час розшукує Офіс уповноваженого.

В МВС назвали кількість зниклих безвісти українців. За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих громадян.

12 червня 2023 року зросла кількість загиблих та зниклих безвісти через підрив окупантами Каховської ГЕС.

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