Вода продовжує відступати, а підтопленими залишаються 3 653 домоволодіння.

Наразі відомо про 10 загиблих через повінь на Херсонщині, яка виникла внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, а ще 41 людина зникла безвісти.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, вода продовжує відступати, а підтопленими залишаються 3 653 домоволодіння.

"Наразі відомо про 10 загиблих: по Херсону та області. Також фіксуємо 41 особу як зниклу безвісти", - зазначив він.

Наразі профільні служби відновлюють газопостачання та електропостачання у тих населених пунктах, де це можливо.

"Обліковуємо збитки громадян. Уряд зробить все можливе, щоб їх компенсувати. Штаб працює цілодобово. Відповідні служби працюють в посиленому режимі", - наголосив Клименко.

Водночас, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що кількість жертв зросла через ще двох загиблих мешканців Херсона.

"Сьогодні в одному з районів міста виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка. Ще 20 осіб – поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників", - розповів він.

Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС - останні новини

Наразі у населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини фіксується зниження рівня води, яка затопила їх після підриву російськими військовими дамби Каховської ГЕС.

Станом на 13:00 12 червня на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, з яких 32 – на підконтрольній території, 14 – на тимчасово окупованій. Водночас, у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт.

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