Від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих громадян, більшість зних вдалося розшукати.

Через російське вторгнення в Україну зниклими безвісти станом на початок травня 2023 року вважаються 23 760 українців. Водночас з початку повномасштабної війни правоохоронці змогли розшукати понад 50% осіб, яких вважали зниклими безвісти.

"Від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих громадян. У подальшому ця інформація була внесена до єдиного обліку, який ведеться Національною поліцією, далі проводилися першочергові дії з перевірки. 54 310 осіб було розшукано", – заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

За його словами, у розшук було оголошено 31 330 осіб, з них 7 570 розшукано. Так, у розшуку залишаються 23 760 осіб, які зникли за особливих обставин. Зазначається, що дані цих осіб внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих за особливих обставин, який нещодавно запустили у МВС. Туди вносять інформацію як про цивільних осіб, так і про військових.

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"Інформація щодо таких осіб надходила до органів Національної поліції, її було перевірено та в подальшому верифіковано представниками Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Після цього інформацію вносять в реєстр", – наголосив Тимченко.

Зниклі безвісти українці: що відомо

2 травня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти. У ньому збиратимуть таку інформацію щодо зниклих осіб: ПІБ зниклої особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Раніше представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко повідомив, що майже 20% осіб, яких вдалося визволити з російського полону, мали статус зниклих безвісти. За його словами, щодо цих людей не було жодного доказу, що вони перебувають в полоні РФ.

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